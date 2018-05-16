Sivasspor'dan Elano sürprizi
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Elano 'e geri dönüyor

    Elano Süper Lig'e geri dönüyor

    Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Brezilyalı yıldız Elano Süper Lig'e geri dönüyor.

    1. 16.5.2018 10:44
    2. Güncelleme: 16.5.2018 10:47
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