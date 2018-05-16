Ankaragücü taarruzda
Süper Lig’in yenisi Ankaragücü, G.Birliği’nden maestro Sessegnon ve Osmanlı’dan Serdar Gürler’in peşinde.
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, transfer yasağını kaldırıp bombaları üst üste patlatmaya hazırlanıyor. İlk 6'ya oynayacak bir kadro kurmayı planlayan sarı- lacivertliler, bu sezon lige veda eden komşularına göz dikti. 29 yıl sonra küme düşen G.Birliği'nden Stephane Sessegnon ve Başkentin diğer temsilcisi Osmanlı'nın milli sağ açığı Serdar Gürler, hedefteki isimler. Devre arasında kırmızı-siyahlılara gelen 33 yaşındaki Beninli maestro, oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekti. 15 maçta 3 gol, 2 asistle oynayan Sessegnon'un yönetime, 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen alt ligde oynamayacağını bildirip, ayrılık isteğini ilettiği öğrenildi. 2020'ye kadar kontratı bulunan Serdar Gürler de maaş yükü nedeniyle Osmanlı tarafından elden çıkarılacak oyuncular arasında. Güçlü bir bağ kurulan Osmanlı yönetimiyle görüşen Ankaragücü'nün, ligde 29 maçta 12 gol, 5 asist katkısı sağlayan 26 yaşındaki yıldız için söz aldığı öğrenildi. Sessegnon'u da ikna etmeye çalışan sarı-lacivertlilerin, transfer yasağını kaldırır kaldırmaz imza şov yapacağı belirtildi.
- 16.5.2018
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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