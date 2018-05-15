Çaykur Rizespor’da 4 gözde – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’da 4 gözde

    Çaykur Rizespor’da 4 gözde

    İddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Ç.Rizespor, ’dan Pavelka, ’ten Nizic, Dijon’dan Tavares ve Osijek’ten Skoric’le ilgileniyor.

    'de güçlü ve geniş bir kadro oluşturmak için transfer piyasasını açan Ç.Rizespor'da çalışmalar aralıksız devam ediyor. Atmaca'nın 'yla kontratı bitecek 26 yaşındaki Çek orta saha Pavelka'ya teklif yaptığı ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Daha önce 'nin ilgilendiği H.Split'ten Hırvat stoper Nizic için de resmi teklif yapıldığı ve 2 milyon euro olan bonservisinde indirim için pazarlıklarını sürdüğü bildirildi. 1. Lig'in de Dijon'da oynayan Cape Verdeli golcü Tavares'e de kiralık teklifi yapıldığı belirtilirken, listedeki bir başka gözde Hırvatistan'da Osijek'te foram giyen 26 yaşındaki Hırvat stoper Skoric'in de bonservisini düşürmek için temasların devam ettiği kaydedildi.
    1. 15.5.2018
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