Belhanda'nın yerine Ben Yedder geliyor! – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'nın yerine Ben Yedder geliyor!

    Belhanda'nın yerine Ben Yedder geliyor!

    Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Younes Belhanda, takımın başarısına rağmen vasat performansıyla önümüzdeki sene için soru işareti yarattı.

    1. 15.5.2018 09:38
    2. Güncelleme: 15.5.2018 09:39
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