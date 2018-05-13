Gençlerbirliği'nden acı tesadüf! 29 yıl sonra küme düştü

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig'e veda etti.

Son 29 yıl boyunca Süper Lig'de aralıksız mücadele eden beş takımdan biri olan Gençlerbirliği, düşme korkusunu 2009 senesinde de yaşamıştı. Samet Aybaba'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Gençlerbirliği, Kayserispor'a 4-0 yenilmesine rağmen Antalyaspor'un Ankaragücü'ne attığı golle ligde kalmış ve o yıldan bu yana lige veda etme endişesini hiç bu kadar yakından yaşamamıştı.



CAVCAV'IN VASİYETİ ÜZERİNE OĞLUNU BAŞKAN YAPTILAR

Duayen başkanın vefatından sonra olağanüstü toplanan Gençlerbirliği kongresinde üyeler, İlhan Cavcav'ın vasiyeti üzerine oğlu Murat Cavcav'ı başkan seçtiler. Kongrede yaptığı konuşmada babasının yolundan gideceğini ifade eden Murat Cavcav, "Babam üç kıta gezdi, ben dört kıtaya gideceğim, altyapıya önem vereceğim" şeklinde ifadeler kullandı.

Rahmetli İlhan Cavcav'ın, "Ben ölürsem bu takımı bir yıl içinde yok ederler" sözü üzerine maddi olarak ve saha sonuçları olarak dibe vuran Gençlerbirliği'nde hayal kırıklığı yaşanıyor. Gençlerbirliği kulüp tarihinde ikinci kez, hem de efsane başkan İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda küme düşerek, camiaya iki ayrı hüzün yaşattı.