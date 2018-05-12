Rize’de transfer harekatı – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Rize’de harekatı

    Rize’de transfer harekatı
    'e yükselen , çalışmalarına erken başladı. Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Süper Lig'i garantilemeden önce de transfer çalışmalarına başlamıştık. Samudio ile anlaşma sağlandı. Zaten kendisini satın alma opsiyonumuz vardı ancak buna gerek kalmadan anlaşma sağladık" dedi.
    1. 12.5.2018
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