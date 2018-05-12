Gençlerbirliği'nden acı tesadüf! 29 yıl sonra küme düştü – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'nden acı tesadüf! 29 yıl sonra küme düştü

    Gençlerbirliği'nden acı tesadüf! 29 yıl sonra küme düştü

    , efsane başkanları 'ın isminin verildiği sezonda küme düştü

    Spor Toto 'de , deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig'e veda etti.

    Son 29 yıl boyunca Süper Lig'de aralıksız mücadele eden beş takımdan biri olan Gençlerbirliği, düşme korkusunu 2009 senesinde de yaşamıştı. 'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Gençlerbirliği, 'a 4-0 yenilmesine rağmen 'un Ankaragücü'ne attığı golle ligde kalmış ve o yıldan bu yana lige veda etme endişesini hiç bu kadar yakından yaşamamıştı.

    CAVCAV'IN VASİYETİ ÜZERİNE OĞLUNU BAŞKAN YAPTILAR

    Duayen başkanın vefatından sonra olağanüstü toplanan Gençlerbirliği kongresinde üyeler, 'ın vasiyeti oğlu 'ı başkan seçtiler. Kongrede yaptığı konuşmada babasının yolundan gideceğini ifade eden Murat Cavcav, "Babam üç kıta gezdi, ben dört kıtaya gideceğim, altyapıya önem vereceğim" şeklinde ifadeler kullandı.

    Rahmetli İlhan Cavcav'ın, "Ben ölürsem bu takımı bir yıl içinde yok ederler" sözü üzerine maddi olarak ve saha sonuçları olarak dibe vuran Gençlerbirliği'nde hayal kırıklığı yaşanıyor. Gençlerbirliği kulüp tarihinde ikinci kez, hem de efsane başkan İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda küme düşerek, camiaya iki ayrı hüzün yaşattı.

    1. 12.5.2018 17:53
    2. Güncelleme: 12.5.2018 19:05
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