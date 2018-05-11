Süper Lig'de 33. hafta heyecanı – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    'de 33. hafta heyecanı

    Süper Lig'de 33. hafta heyecanı

    Spor Toto 'de 33. hafta karşılaşmaları oynanacak.

    yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

    BUGÜN:

    20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

    YARIN:

    16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa )

    19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

    19.00 Galatasaray-Evkur (Türk Telekom)

    13 MAYIS PAZAR:

    16.00 Bursaspor-Trabzonspor ( Büyükşehir Belediye)

    19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

    19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor ( Yeni 4 Eylül)

    14 MAYIS PAZARTESİ:

    20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    1. 11.5.2018 09:19
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