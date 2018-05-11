Süper Lig'de 33. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
BUGÜN:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
YARIN:
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
13 MAYIS PAZAR:
16.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
14 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
- 11.5.2018 09:19
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Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 1
Yorum
istanbullu başladınız hakemi yontmaya aferin
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Özkan Sümer yıldız avında
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Gİdip nerede paranın çarçur edileceği adam var bulur alırlar... Guimares ten Raphinha yı al sol açık 15 yıl rahat uyu...
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Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören'in yanından kalktı ve...
Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fenere bu sene köklü bir revizyon gerekiyor.. Fábio Carille (2017 şampiyonu genç hoca) T.D olsun Brezilya ekolüne geçilsin..
Süper Lig'de 33. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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