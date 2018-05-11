Süper Lig'de 33. hafta heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

BUGÜN:

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

YARIN:

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

13 MAYIS PAZAR:

16.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

14 MAYIS PAZARTESİ:

20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)