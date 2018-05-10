Süper Lig'in en pahalı transferleri
Beşiktaş, Benfica'dan iki sezonluğuna kiraladığı Talisca'nın 21 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor. Bu transfer gerçekleşmesi durumunda Süper Lig'in en pahalı transferi olacak.
Peki şu anda ligin en pahalı transferi kim? Süper Lig kulüplerinin yaptığı en pahalı transferleri sıralıyoruz.
- 10.5.2018 12:49
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Volkan Demirel: Şampiyonluk şansımız sürüyor
Toplam 6
Yorum
UA TFF hep arkanızda su kupa finalinizde herseyiniz gibi şaibeli ama yinede rüyanda bile göremezsin şampiyonluğu.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi final: Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe
Toplam 13
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Texas TFF'nin kulübü fb ile Halk'in takimi Akhisar'in maçı
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 24
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savaş Sen kimsin ki? Bazı hoca dediğin Dünyanın sayılı hocalarndan rüyanızda bile göremiyeceğiniz uefa şampiyonu dört yıldızlı takımın hocası.
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