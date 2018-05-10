Süper Lig'in en pahalı transferleri – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'in en pahalı transferleri

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    Beşiktaş, Benfica'dan iki sezonluğuna kiraladığı Talisca'nın 21 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor. Bu transfer gerçekleşmesi durumunda Süper Lig'in en pahalı transferi olacak.

    Peki şu anda ligin en pahalı transferi kim? Süper Lig kulüplerinin yaptığı en pahalı transferleri sıralıyoruz.

    1. 10.5.2018 12:49
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