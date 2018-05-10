Beşiktaş, Benfica'dan iki sezonluğuna kiraladığı Talisca'nın 21 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor. Bu transfer gerçekleşmesi durumunda Süper Lig'in en pahalı transferi olacak.

Peki şu anda ligin en pahalı transferi kim? Süper Lig kulüplerinin yaptığı en pahalı transferleri sıralıyoruz.