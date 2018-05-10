Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta hakemleri belli oldu – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'in 33. hafta hakemleri belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta hakemleri belli oldu

    'in 33. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında görevli hakemler şunlar:

    YARIN:

    20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

    12 MAYIS CUMARTESİ:

    16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa

    19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe: Ümit Öztürk

    19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım

    13 MAYIS PAZAR:

    16.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

    19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

    14 MAYIS PAZARTESİ:

    20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan

    20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

    1. 10.5.2018 10:41
    2. Güncelleme: 10.5.2018 10:59
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