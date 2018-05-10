Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında görevli hakemler şunlar:
YARIN:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
12 MAYIS CUMARTESİ:
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım
13 MAYIS PAZAR:
16.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
14 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan
20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
- 10.5.2018 10:41
- Güncelleme: 10.5.2018 10:59
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Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi final: Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe
Toplam 10
Yorum
çukur bu sezon akhisar fenerbahçe 2 maç yeninmiş unutmak kupa fenerbahçe futbol sağlam şartlar
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Trabzonspor'da 12 yabancı ile ilgili yol haritası belirleniyor
Toplam 4
Yorum
avanoz bir tanesini bile tutmam
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Fatih Terim: "Sahaya odaklanın"
Toplam 1
Yorum
görengören ŞAMPİYONLUĞUN kaçırılması için bütün güçler çalışıyor. Şampiyon olmak demek bütün güçlerin hüsrana uğratılması demektir. İLAHİ ADALET
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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