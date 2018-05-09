Haftanın servis elemanı Hasan Ali
Hasan Ali Kaldırım ve Burak Yılmaz'ın damga vurduğu Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının en'lerini, Opta'nın analizlerine göre sizler için derledik
- 9.5.2018 11:45
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İki Polonyalı yetenek Galatasaray’a
Toplam 2
Yorum
aslan tabi gidipte 5 milyona alma en fazla 300 500 bin ver
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İki Polonyalı yetenek Galatasaray’a
Toplam 2
Yorum
aslan ucuza al ver kiraya süperlig takımlarına pişir sonra takıma kazandır
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Galatasaray Ahmet Musa'yı kiralıyor!
Toplam 1
Yorum
10ur İyi bir forvet şart. Gomis, ŞL de başımızı ağrıtır. çok kaçırıyor ve her hamlesiyle bilinen bir topçu. Eren desen zaten yok ve hiç olmadı..
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