Süper Lig'de son 2 haftaya girildi. Galatasaray şampiyonluk yolunda rakiplerinin bir adım önünde. Sarı-kırmızılı ekibi takip eden Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş için şampiyonluğun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da son derece önemli.