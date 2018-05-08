Süper Lig'i ikinci bitiren takım Şampiyonlar Ligi'nde kaç eleme oynayacak?
Süper Lig'de son 2 haftaya girildi. Galatasaray şampiyonluk yolunda rakiplerinin bir adım önünde. Sarı-kırmızılı ekibi takip eden Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş için şampiyonluğun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da son derece önemli.
- 8.5.2018 15:28
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Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Toplam 11
Yorum
ERSİN DEVAM EDİLECEK MAÇ KALAN DK DAN İTİBAREN AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDER YANİ 11 DE BAŞLAYAN TOSİC SAHADA OLACAKTI. BU MAÇTA CEZASINI ÇEKTİ NE DEMEK
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Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Toplam 11
Yorum
ERSİN GEÇMİŞ TARİHLİ BİR MAÇIN DEVAMINDA CEZA NASIL BİTER ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL BU ADAM ZATEN O MAÇIN KADROSUNDA SAHA DA
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Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Toplam 11
Yorum
ERSİN BU ZATEN BİR İDDAA DEĞİL NORMAL OLMASI GEREKEN HÜKMEN KAYSERİ GALİBİYETİ VE BJK NIN 3 PUAN SİLİNMESİ.
Süper Lig'i ikinci bitiren takım Şampiyonlar Ligi'nde kaç eleme oynayacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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