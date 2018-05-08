Aykut Kocaman kupa finalinda tarih yazmak istiyor
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'ı tarihe geçirecek maç!

    <a href="/index/aykut-kocaman?id=1136869f-b6b3-4cc4-8b71-da62438a9176" class="" rel="tag">Aykut Kocaman</a>'ı tarihe geçirecek maç!

    Fenerbahçe'yle iki, Atiker Konyaspor'la da bir kez bu kupayı kazanan Kocaman, 56. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nın tarihine geçmeyi hedefliyor.

    1. 8.5.2018 11:44
    2. Güncelleme: 8.5.2018 11:49
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