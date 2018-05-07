Süper Lig'de düşecek takımlar ve kalan maçlar 2018
Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken zirve yarışı kadar kümede kalma mücadelesi de kızıştı.
- 7.5.2018 20:45
- Güncelleme: 7.5.2018 21:24
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Ahmet Sivri, Galatasaray'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Toplam 1
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metin danyıldız ahmet kardesim hayırlı olsun inşallah galatasarayımıza uzun yıllar hizmet edersin
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Fatih Terim'in sihirli değneği: 'Nerede kalmıştık?' sonrası büyük değişim
Toplam 1
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'Nerede kalmıştık?. MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika .
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TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek
Toplam 2
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CELAL SON KURUSUNA KADAR HELAL OLSUN GULE GULE HARCASIN
Süper Lig'de düşecek takımlar ve kalan maçlar 2018 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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