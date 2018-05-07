Şenol Güneş: "Buradayım, gitmiyorum"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 32. haftasındaki Beşiktaş-Kayserispor maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı.
"TARAFTAR GİT DEMEDİĞİ SÜRECE GİTMEM"
Şu an itibariyle kendi işimi yapıyorum. Konuşmamda yarar yok, susuyorum ama sustukça da sabrımızın sınandığını görüyoruz. Benim 1 yıl daha mukavelem var. Saldırılar var ama sabırlı olmak zorundayız. Sabrımız teslim olduğumuzu göstermez. Sezon başında da bu oyunlar oynandı şimdi de yapılıyor. Beşiktaş ile 1 yıl daha mukavelem var. Beşiktaş taraftarının bana 'git' demediği sürece buradan gitmem. Karakterim, çizgim belli.
"ORTALIĞI TOZ DUMANA KATIP NEMALANMAYA ÇALIŞANLAR..."
50 yıllık futbol hayatımda hatalar var ama herkes hata bulmak isterse, bulur. Suçlama yaparak taraftar üzerinde infial çıkaran, ortalığı toz dumana katıp nemalanmaya çalışanlardan olmadık, olmayacağız. Buradan futbol bekliyoruz. Seyirci de kaçar.
- 7.5.2018 19:31
- Güncelleme: 7.5.2018 19:48
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Ahmet Sivri, Galatasaray'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
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metin danyıldız ahmet kardesim hayırlı olsun inşallah galatasarayımıza uzun yıllar hizmet edersin
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Fatih Terim'in sihirli değneği: 'Nerede kalmıştık?' sonrası büyük değişim
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'Nerede kalmıştık?. MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika .
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TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek
Toplam 2
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CELAL SON KURUSUNA KADAR HELAL OLSUN GULE GULE HARCASIN
Şenol Güneş: "Buradayım, gitmiyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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