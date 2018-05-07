Göztepe'de golsüz gece
Spor Toto Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Göztepe ile Evkur Yeni Malatyaspor 0-0 berabere kaldı.
Müsabakanın 56. dakikasında hızlı gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında savunma oyuncularına rağmen topla ceza alanına giren Adem Büyük'ün vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları pozisyonu uzaklaştırdı.
64. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Eren'in kafa vuruşunda kaleci Beto topu kontrol etti.
69. dakikada ceza alanı içinde meşin yuvarlakla buluşan Bouatib'in sert vuruşunda top direkten döndü. Daha sonra Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncular ofsayt pozisyonunda kaldı.
Müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Stat: Bornova
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu (Dk. 84 Muhammed Enes Durmuş), Reis, Kosanovic, Leo, Halil Akbunar, Poko, Castro, Tayfur Bingöl (Dk. 58 Demba Ba), Axel (Dk. 73 Gouffran), Ghilas
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Eren Tozlu (Dk. 68 Gilberto), Diallo (Dk. 80 Rahman Bura Çağıran), Azubuike, Adem Büyük (Dk. 90+3 Dia), Aytaç Kara, Boutaib
Sarı kartlar: Dk. 31 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 61 Poko, Dk. 75 Ghilas, Dk. 83 Demba Ba (Göztepe)
- 7.5.2018 19:05
- Güncelleme: 7.5.2018 22:27
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Beşiktaş evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 2
Yorum
karakartal Bu sezon Beşiktaşı durdurmak için alenice hakem hataları yapılsı.Pes artık maça gitmenin bir tadı kalmadı.Kimse maça gitmesin
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Beşiktaş evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 2
Yorum
aslan Kayseriye gol lazım Asamoahgıyanı maça almıyor hoca pis pis kokular geliyor..........
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Tribünlerden Şenol Güneş’e ve takıma destek
Toplam 3
Yorum
Çarşı Niyazi Şenol Güneş’in dışında yüksek ücretle saha dışına alınan transferler için kesinlikle birlik olup önüne geçmeliyiz geleceğimizi mahvediyorlar
Göztepe'de golsüz gece haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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