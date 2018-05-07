Göztepe'de golsüz gece – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'de golsüz gece

    Göztepe'de golsüz gece

    32. hafta mücadelesinde ile Evkur 0-0 berabere kaldı.

    Müsabakanın 56. dakikasında hızlı gelişen Evkur atağında savunma oyuncularına rağmen topla ceza alanına giren Adem Büyük'ün vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları pozisyonu uzaklaştırdı.

    64. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Eren'in kafa vuruşunda kaleci Beto topu kontrol etti.

    69. dakikada ceza alanı içinde meşin yuvarlakla buluşan Bouatib'in sert vuruşunda top direkten döndü. Daha sonra Malatyasporlu oyuncular ofsayt pozisyonunda kaldı.

    Müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlandı.

    Stat: Bornova

    Hakemler: , Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

    : Beto, Sabri Sarıoğlu (Dk. 84 Muhammed Enes Durmuş), Reis, Kosanovic, Leo, Halil Akbunar, Poko, Castro, Tayfur Bingöl (Dk. 58 Demba Ba), Axel (Dk. 73 Gouffran), Ghilas

    Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Eren Tozlu (Dk. 68 Gilberto), Diallo (Dk. 80 Rahman Bura Çağıran), Azubuike, Adem Büyük (Dk. 90+3 Dia), Aytaç Kara, Boutaib

    Sarı kartlar: Dk. 31 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 61 Poko, Dk. 75 Ghilas, Dk. 83 Demba Ba (Göztepe)

    1. 7.5.2018 19:05
    2. Güncelleme: 7.5.2018 22:27
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