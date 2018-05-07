Göztepe-Yeni Malatyaspor | CANLI
Göztepe, Trabzon ve Sivas’ın puan kaybettiği haftada bugün Malatya’yı yenerse bitime 2 hafta kala 5. sıraya yükselecek. Göztepe-Yeni Malatyaspor maçı saat 20.00'da başlayacak ve hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Evkur Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.
Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde 31. haftayı Göztepe 47 puan ve averajla 6., Evkur Yeni Malatyaspor ise 39 puan ve averajla 11. sırada tamamladı.
İzmir temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığı takdirde 5. sıraya yükselecek. Göztepe, ligde en son 10. haftayı Teleset Mobilya Akhisarspor'la 17 puanla kapatmış ve rakibinin önünde averajla 5. sırada yer almıştı.
Göztepe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan müsabakayı İzmir ekibi 3-2 kazanmıştı.
Sarı-kırmızılılarda Kerem Atakan Kesgin ve Kadu'nun sakatlıkları bulunuyor.
GÖZTEPE: Beto, Sabri, Wallace Reis, Kosanovic, Leo, Poko, Castro, Axel, Tayfur, Halil, Ghilas
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Azubuike, Diallo, Aytaç, Adem, Eren, Khalid.
- 7.5.2018 19:05
- Güncelleme: 7.5.2018 19:07
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Ahmet Sivri, Galatasaray'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Toplam 1
Yorum
metin danyıldız ahmet kardesim hayırlı olsun inşallah galatasarayımıza uzun yıllar hizmet edersin
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Fatih Terim'in sihirli değneği: 'Nerede kalmıştık?' sonrası büyük değişim
Toplam 1
Yorum
'Nerede kalmıştık?. MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika .
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TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek
Toplam 2
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CELAL SON KURUSUNA KADAR HELAL OLSUN GULE GULE HARCASIN
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