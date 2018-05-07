Göztepe-Yeni Malatyaspor | CANLI – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Göztepe-Yeni Malatyaspor | CANLI

    , ve Sivas’ın puan kaybettiği haftada bugün ’yı yenerse bitime 2 hafta kala 5. sıraya yükselecek. Göztepe- maçı saat 20.00'da başlayacak ve hakem yönetecek.

    , 'in 32. haftasında bu akşam Evkur 'la karşı karşıya gelecek.

    Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem yönetecek.

    Ligde 31. haftayı Göztepe 47 puan ve averajla 6., Malatyaspor ise 39 puan ve averajla 11. sırada tamamladı.

    İzmir temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığı takdirde 5. sıraya yükselecek. Göztepe, ligde en son 10. haftayı Teleset Mobilya Akhisarspor'la 17 puanla kapatmış ve rakibinin önünde averajla 5. sırada yer almıştı.

    Göztepe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan müsabakayı İzmir ekibi 3-2 kazanmıştı.

    Sarı-kırmızılılarda Kerem Atakan Kesgin ve Kadu'nun sakatlıkları bulunuyor.

    GÖZTEPE: Beto, Sabri, Wallace Reis, Kosanovic, Leo, Poko, Castro, Axel, Tayfur, Halil, Ghilas
    YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Azubuike, Diallo, Aytaç, Adem, Eren, Khalid.

    1. 7.5.2018 19:05
    2. Güncelleme: 7.5.2018 19:07
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