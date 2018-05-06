Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği Antalyaspor'u konuk ediyor – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mayıs 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'in 32. haftasında 'u konuk ediyor

    Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği Antalyaspor'u konuk ediyor

    Spor Toto 'in 32. haftasında lige tutunmaya çalışan takımlardan ve karşı karşıya geliyor.

    19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maç 16.00'da başlayacak. Maçta düdük çalacak.

    Gençlerbirliği-Antalyaspor maçının 11'leri şu şekilde;

    Gençlerbirliği: Hopf, Zeki, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Pogba, Uğur, Milinkovic, Sessegnon, Scekic, Aydın, Skuletic.

    Antalyaspor: Boffin, Celutska, Djourou, Diego, Musa, Charles, Hakan, William, Maicon, Deniz, Doukara.

    1. 6.5.2018 15:25
    2. Güncelleme: 6.5.2018 15:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği Antalyaspor'u konuk ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN