Gençlerbirliği - Antalyaspor | CANLI – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Gençlerbirliği - Antalyaspor | CANLI

    Spor Toto 'in 32. haftasında lige tutunmaya çalışan takımlardan ve karşı karşıya geliyor.

    19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maç 16.00'da başlayacak. Maçta düdük çalacak.

    Gençlerbirliği-Antalyaspor maçının 11'leri şu şekilde;

    Gençlerbirliği: Hopf, Zeki, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Pogba, Uğur, Milinkovic, Sessegnon, Scekic, Aydın, Skuletic.

    Antalyaspor: Boffin, Celutska, Djourou, Diego, Musa, Charles, Hakan, William, Maicon, Deniz, Doukara.


    1. 6.5.2018 15:25
    2. Güncelleme: 6.5.2018 15:56
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