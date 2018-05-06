Gençlerbirliği - Antalyaspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lige tutunmaya çalışan takımlardan Gençlerbirliği ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maç 16.00'da başlayacak. Maçta Halis Özkahya düdük çalacak.
Gençlerbirliği-Antalyaspor maçının 11'leri şu şekilde;
Gençlerbirliği: Hopf, Zeki, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Pogba, Uğur, Milinkovic, Sessegnon, Scekic, Aydın, Skuletic.
Antalyaspor: Boffin, Celutska, Djourou, Diego, Musa, Charles, Hakan, William, Maicon, Deniz, Doukara.
- 6.5.2018 15:25
- Güncelleme: 6.5.2018 15:56
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Fenerbahçe'den Nuri Şahin bombası!
Toplam 1
Yorum
BİRİSİ HİÇ GEREK YOK FB. NİN ALTINDA BİR OYUNCU, TOPAL JOSEF ONDAN AŞAĞI DEĞİL
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Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ KUPA MAÇINDA 3 MAÇ SEYİRCİSİZ CEZASI ALMADI MI BUNLAR NASIL OLUYOR BU İŞ ?
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Beşiktaş'a Talisca'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
irfan Beşiktaş madem öyle alsın sonra Roma'ya kendisi satsın!
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