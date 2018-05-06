Ankara 19 Mayıs Stadı'nda hakem Halis Özkahya'nın yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Antalyaspor, 78. dakikada Souleymane Doukara'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Gençlerbirliği 30 puanda kalırken, Antalyaspor 38 puana yükseldi.

Ligde gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Antalyaspor da şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'i konuk edecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Karşılaşmanın 6. dakikasında Zeki Yavru'nun Antalyaspor ceza alanın solundan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Scekic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

16. dakikada Zeki Yavru'nun Antalyaspor ceza alanın sağından yerden pasında, Skuletic'in gelişine yaptığı vuruşta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Uğur Çiftçi'nin Antalyaspor ceza alanının solundan yaptığı ortada kaleci Boffin'in elinden kaçırdığı topla buluşan Milinkovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

23. dakikada Zeki Yavru'nun Antalyaspor ceza alanın solundan yaptığı ortada Milinkovic'in kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından auta çıktı.

52. dakikada Milinkovic'in Antalyaspor ceza alanının sağından yaptığı ortada kaleci Boffin'in elinden kaçırdığı topla buluşan Aydın Karabulut'un vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

77. dakikada Yekta Kurtuluş'un pasında topla buluşan Doukara kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

83. dakikada Manu'nun Antalyaspor ceza alanının sol çaprazından sert şutunda kaleci Boffin, topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

86. dakikada Deniz Kadah'ın sert şutunda Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada sakatlandığını gösteren işaretler yapan Pogba oyun alanını terk etmek istedi. Kaptan Ahmet Oğuz ve Zeki Yavru ile sahadan çıkarken tartışan Pogba, oyuna devam etmeyerek sahayı terk etti.

Antalyaspor maçı 1-0 kazandı.