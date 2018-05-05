Samet Aybaba 1 puana sevinmedi
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Samet Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleye dair açıklamalarda bulundu.
Rakiplerinin eksik kalmasını iyi değerlendirdiklerini söyleyen Aybaba, "Oyuna iyi başlayamadık. Bizi baskı altına aldılar. İyi çıkamadık ve doğru top yapamadık. Orta sahada bireysel hatalar yaptık ve bir tanesinde gol yedik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyun tamamen kontrolümüze geçti. Takımımızdan önemli oyuncular var. Maçta bireysel yeteneklerini ön plana çıkarmalarını bekledik. Nitekim çıkardılar. Erken gol atabilseydik maçı kazanabilirdik. Bu maçtan aldığımız bir puan önümüzdeki karşılaşmayı kazanma yolunda mesafe kazandırdı" dedi.
- 4.5.2018 23:17
- Güncelleme: 5.5.2018 01:53
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Toplam 2
Yorum
metinn avcinin sansi son yillarda kötu olan fb - gs arasindan siyrilmasiydi simdi ise iliside iyi ve ardalarla emrelerle bir eyre kadardir gecelim
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Samet Aybaba 1 puana sevinmedi
Toplam 2
Yorum
sivasli samet hocam 90 2 oynaniyor,su yada bu sekilde takimin maglubiyetten kurtuluyor,o andaki yüz ifaden iyi halt ettiniz modunda,hayirdir ne oldu
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Toplam 3
Yorum
uzaylı yorumcu yaya karakterli bir oyuncudur yazık olur
Samet Aybaba 1 puana sevinmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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