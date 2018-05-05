Medipol Başakşehir son dakikada yıkıldı

Cuma maçlarını 3 puanla kapatan ve liderlik koltuğunu emanete alan Başakşehir'de bu kez hesaplar tutmadı: 1-1. 32. haftanın açılış maçında Sivasspor'u ağırlayan Bozbaykuşlar, Bajic ile erken bir gol bulmasına rağmen 3 puana uzanamadı. 14. dakikada 1-0 öne geçen turuncu-lacivertliler, Mossoro'nun iki dakika içinde gördüğü kartlarla atılmasıyla 38. dakikada 10 kişi kaldılar. Eksik olmasına rağmen iyi top çevirerek Sivasspor'un baskını kırmayı başaran Bozbaykuşlar, ilk karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapamayı başardılar.

90+2'de Robinho'nun dar açıdan yaptığı orta şut karışımı vuruşta Volkan Babacan'ın elinden kaçırdığı top çizgiyi geçti ve Başakşehir ilk 2 yarışında çok kritik 2 puan kaybetti. pic.twitter.com/13At1CLzZN — Fotomaç (@fotomac) 4 Mayıs 2018



ROBİNHO DENGELERİ BOZDU

Konuk ekibin hocası Samet Aybaba, ikinci yarıya Robinho'yu alarak başladı. Brezilyalı yıldızın iyi top tutması ve pas dağıtması üzerine kalesinde pozisyonlar veren Başakşehir, kendisini rahatlatacak ikinci golü bulamadı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Ziya'nın pasıyla ceza sahasına giren Robinho, sol çaprazdan topu çatala gönderdi. Kaleci Volkan'ın çeldiği meşin yuvarlak üst direkten geri geldi. Volkan Babacan, ayağına çarpan topu çizgiyi geçtikten sonra çelebildi. Ancak hakem golü verdi: 1-1. Gol sonrası Arda da kızardı.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mossoro, İrfan Can Kahveci (Dk. 90+1 Gökhan İnler), Visca, Elia (Dk. 78 Kerim Frei), Bajic (Dk. 70 Arda Turan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Bifouma (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Auremir, Ziya Erdal, Boye, Bjarsmyr, Ndinga, Hakan Arslan (Dk. 46 Robinho), Saivet, Emre Kılınç, Cyriac (Dk. 34 Kone)

Goller: Dk. 14 Bajic (Medipol Başakşehir), Dk. 90+2 Volkan Babacan (Kendi kalesine) (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 38 Mossoro, Dk. 90+3 Arda Turan (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 17 Da Costa, Dk. 60 İrfan Can Kahveci, Dk. 68 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)





MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Caicara'nın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

13. dakikada İrfan Can Kahveci, ceza alanından sert vurdu ancak kaleci Ali Şaşal Vural, topu iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Visca, sağ çaprazdan geliştirdiği atakta topu ceza alanı içindeki Elia'ya bırakırken, bu oyuncu, daha müsait durumdaki Bajic'i gördü. Bajic, rahat bir şekilde meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0



BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ! MOSSORO'YA KIRMIZI KART

37. dakikada Başakşehir'de Mossoro, Saivet'e yaptığı harekette sarı kart ile cezalandırıldı. 38. dakikada Ndinga'ya yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Mossoro'ya yine sarı gösterdi. 34 yaşındaki futbolcu böylece çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

42. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı önünden pasında altıpasın yakınlarında topla buluşan Visca, bir kez daha Bajic'i gördü. Bu oyuncunun etkisiz vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

44. dakikada Kone'nin uzak mesafeden şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı rahat bir şekilde kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir, 1-0 önde tamamladı.

52. dakikada Emre Kılınç'ın vuruşunda, ceza alanı içinde Medipol Başakşehirli oyuncuların müdahale edemediği meşin yuvarlağı önünde bulan Robinho, kötü bir vuruşla topu taca gönderdi.

70. dakikada Robinho'nun ceza alanı önünden sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

87. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı önünden vuruşunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+2. dakikada Demir Grup Sivasspor, aradığı golü buldu. Sol kanattan rakip ceza alanına giren Robinho'nun son çizgide ortasında, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol edemedi. Daha sonra direğe çarpan top Volkan'ın ayağına da çarparak kaleye gitti: 1-1

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.



BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR BAŞKANLARI MAÇI BERABER TAKİP ETTİ

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, iki takım arasındaki maçı protokol tribününde beraber izledi.



Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor ile mücadele ediyor. Bu karşılaşmayı iki takımın başkanları yan yana takip etti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz protokol tribününde beraber izleyerek dostluk görüntüsü verdi. Öte yandan sanatçı Mustafa Ceceli de müsabakayı takip eden kişiler arasında yer aldı.