Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı!
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçında 1-0 önde olmanın avantajını koruyamayan Başakşehir, 90+2'de Volkan Babacan'ın kendi kalesine golüyle şampiyonluk ve ikincilik şansını zora soktu.
14'te Bajic'le öne geçen turuncu lacivertliler, 90+2'de Robinho'nun vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın topu elinden kaçırması sonrası golü kalesinde gördü.
Bu golden sonra Başakşehir'de Arda Turan yan hakeme yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışı kalırken, maçın son düdüğüyle kaptan Emre Belözoğlu adeta yıkıldı.
Kendini yere bırakan Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı.
- 4.5.2018 22:17
- Güncelleme: 5.5.2018 01:58
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Abdullah Avcı'dan ayrılık açıklaması: Şu an başka duygular yaşıyorum
Toplam 2
Yorum
metinn avcinin sansi son yillarda kötu olan fb - gs arasindan siyrilmasiydi simdi ise iliside iyi ve ardalarla emrelerle bir eyre kadardir gecelim
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Samet Aybaba 1 puana sevinmedi
Toplam 2
Yorum
sivasli samet hocam 90 2 oynaniyor,su yada bu sekilde takimin maglubiyetten kurtuluyor,o andaki yüz ifaden iyi halt ettiniz modunda,hayirdir ne oldu
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 3
Yorum
uzaylı yorumcu yaya karakterli bir oyuncudur yazık olur
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