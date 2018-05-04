Trabzonspor ile Kasımpaşa 18. randevuda
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları müsabakayla 18. kez karşı karşıya gelecek.
İki takımın ligde oynadığı 17 maçın 8'inden Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 25 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 18 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.
Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, evindeki maçlarda da Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı.
Bordo-mavililer, iç sahada oynan 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Karadeniz ekibi sahasında 9 gol attı, 8 gol yedi.
Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek iki takım arasında oynanan maçlarda en faklı galibiyeti aldı.
İstanbul temsilcisi ise Trabzon'daki tek galibiyetini 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde ederek, rakibi önünde en farklı skora imza attı.
- 4.5.2018 10:50
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UEFA’ya 141 milyon euro’luk dava
Toplam 5
Yorum
inşallah uefa avrupadan men etmesin de
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UEFA’ya 141 milyon euro’luk dava
Toplam 5
Yorum
Normal Normal 3 temmuz 2011 kumpası olmasa daha fazla gelir elde eder sportif açıdan ilk 4 yıldızı takan olabilirdi. Bunlar kesin
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Beşiktaş derbiye çıkmadı! İşte dakika dakika Kadıköy'de yaşananlar
Toplam 10
Yorum
İhtiyar Kurt 2 yıldır kollanarak FB ve GS-a rakip olarak gösterilmek istenen BJK nihayet layık olduğu,hak ettiği sıralara doğru iniş yapmaktadır. Adalet!
Trabzonspor ile Kasımpaşa 18. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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