Trabzonspor ile Kasımpaşa 18. randevuda

İki takımın ligde oynadığı 17 maçın 8'inden Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 25 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 18 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.



Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, evindeki maçlarda da Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, iç sahada oynan 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi sahasında 9 gol attı, 8 gol yedi.

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek iki takım arasında oynanan maçlarda en faklı galibiyeti aldı.

İstanbul temsilcisi ise Trabzon'daki tek galibiyetini 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde ederek, rakibi önünde en farklı skora imza attı.