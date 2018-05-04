Trabzonspor ile Kasımpaşa 18. randevuda – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    ile 18. randevuda

    Trabzonspor ile Kasımpaşa 18. randevuda

    Spor Toto 'de ile , yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları müsabakayla 18. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takımın ligde oynadığı 17 maçın 8'inden galibiyetle ayrıldı. rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

    Bordo-mavililer, 'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 25 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 18 golle karşılık verdi.

    Sezonun ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.

    Trabzon'daki maçlar
    Trabzonspor, evindeki maçlarda da Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı.

    Bordo-mavililer, iç sahada oynan 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

    ekibi sahasında 9 gol attı, 8 gol yedi.

    Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek iki takım arasında oynanan maçlarda en faklı galibiyeti aldı.

    İstanbul temsilcisi ise Trabzon'daki tek galibiyetini 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde ederek, rakibi önünde en farklı skora imza attı.

    1. 4.5.2018 10:50
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