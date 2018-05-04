Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı!
TFF, Spor Toto Süper Ligi'nin 33. hafta programını internet sitesinden açıkladı.
11 Mayıs Cuma
Antalyaspor - Başakşehir 20.00
12 Mayıs Cumartesi
Kasımpaşa - Gençlerbirliği 16.00
Konyaspor - Göztepe 19.00
Galatasaray - Yeni Malatyaspor 19.00
13 Mayıs Pazar
Bursaspor - Sivasspor 16.00
Sivasspor - Alanyaspor 19.00
Osmanlıspor - Beşiktaş 19.00
14 Mayıs Pazartesi
Kayserispor - Akhisarspor 20.00
Karabükspor - Fenerbahçe 20.00
- 4.5.2018 19:47
- Güncelleme: 4.5.2018 20:13
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Tudor'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 1
Yorum
serdar sebepsiz mi :) takım büyük maçlarda top oynamıyordu takımın ahengiyle oynadı heralde farklı bir takımdan bahsediyor
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Fenerbahçe, son 14 sezonda 8. kez final oynayacak
Toplam 1
Yorum
savasci fener kesinlikle rakipler değişir finalin adi herzaman fnerbahcedir onsuz bir turkiye düşünülemez ,ligden düşürseler dusdugu lig aydınlanır
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Galatasaray'da Mariano ve Ryan Donk, Teleset Mobilya Akhisar maçında yok
Toplam 1
Yorum
gs yuh yani.... allah yardimcimiz olsun fatih hoca
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