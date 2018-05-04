Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı! – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı!

    Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı!

    , 'nin 33. hafta programını internet sitesinden açıkladı.

    , 'nin 33. hafta programını internet sitesinden açıkladı. İşte program:

    11 Mayıs Cuma
    Antalyaspor - 20.00

    12 Mayıs Cumartesi
    Kasımpaşa - 16.00
    - 19.00
    - 19.00

    13 Mayıs Pazar
    Bursaspor - 16.00
    Sivasspor - 19.00
    - 19.00

    14 Mayıs Pazartesi
    Kayserispor - Akhisarspor 20.00
    - 20.00

    1. 4.5.2018 19:47
    2. Güncelleme: 4.5.2018 20:13
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