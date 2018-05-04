Samet Aybaba 1 puana sevinmedi
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Samet Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleye dair açıklamalarda bulundu.
Rakiplerinin eksik kalmasını iyi değerlendirdiklerini söyleyen Aybaba, "Oyuna iyi başlayamadık. Bizi baskı altına aldılar. İyi çıkamadık ve doğru top yapamadık. Orta sahada bireysel hatalar yaptık ve bir tanesinde gol yedik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyun tamamen kontrolümüze geçti. Takımımızdan önemli oyuncular var. Maçta bireysel yeteneklerini ön plana çıkarmalarını bekledik. Nitekim çıkardılar. Erken gol atabilseydik maçı kazanabilirdik. Bu maçtan aldığımız bir puan önümüzdeki karşılaşmayı kazanma yolunda mesafe kazandırdı" dedi.
- 4.5.2018 23:17
- Güncelleme: 5.5.2018 00:13
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Yorum
serdar sebepsiz mi :) takım büyük maçlarda top oynamıyordu takımın ahengiyle oynadı heralde farklı bir takımdan bahsediyor
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savasci fener kesinlikle rakipler değişir finalin adi herzaman fnerbahcedir onsuz bir turkiye düşünülemez ,ligden düşürseler dusdugu lig aydınlanır
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gs yuh yani.... allah yardimcimiz olsun fatih hoca
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