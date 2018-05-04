Önder Özen: "Galatasaray yüzde 80 şampiyon"

Süper Lig'deki zirve yarışını değerlendiren iki futbol adamı, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe hakkında gündem belirleyecek açıklamalarda bulundu.

beINSPORTS'da yayınlanan beIN SANTRA programında konuşan Önder Özen ve Metin Tekin'in sözlerinden önemli satır başları şu şekilde:

METIN TEKIN: BEŞIKTAŞ VE BAŞAKŞEHIR LIGDE ÜÇÜNCÜLÜK MÜCADELESI VERECEK!

"Bundan sonra işler kolay değil. Beşiktaş ve Başakşehir ligde üçüncülük mücadelesi verecek. Ayakta kim kalabilirse...

Başakşehir'in gücü yetmedi. 10 kişi kaldıktan sonra her bir futbolcu %10 fazla koştu ama takımın yetmedi. 1 kişi fazla oynamanız geniş alanda oynarsanız ortaya çıkar, dar alanda bunu hissetmezsiniz. Ali Şaşal bugün iyiydi. Emre'nin pozisyonunda arkadan müdahale sarı karttır anlayışı var"

ÖNDER ÖZEN: 'BIFOUMA VE AUEREMIR BUGÜNÜN KÖTÜ ISIMLERI OLDU'

"Thievy Bifouma'yı önceki haftalara göre etkisiz gördüm. Ziya'nın yeteri kadar sorumluluk aldığını gördüm, Ziya kenarlara indi. Bifouma ve Aueremir bugünün kötü isimleri oldu. Mossoro'ya yapılan açık bir faul. Hakem görmemiş. İstem dışı olsa da bir müdahale var. Temas var. Costa'nın müdahalesi var. Sahada yer değiştirme esnasında bu tür pozisyonlar olur. Ben Emre'nin pozisyonunda kartı gerekli görmüyorum"

'GALATASARAY, AKHISAR DEPLASMANINDAN 3 PUANLA DÖNERSE %80 BU IŞI BITIRIR'

"Galatasaray'ın bir beraberelik kredisi oluştu. Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanından 3 puanla dönerse, yolun %80'ini katetmiş olur"

'GALATASARAY'IN ŞU ANDA EN KRITIK MAÇI AKHISAR MAÇI'

"Başakşehir için harika bir başlangıç vardı. Başakşehir 10 kişi kalınca senaryo değişti. Korku filmi gibiydi. Sonunda korktuğu başına geldi. M. Başakşehir şampiyonluk yarışında ve Şampiyonlar Ligi yarışında çok büyük yara aldı. Fenerbahçe, 3 maçta 3 galibiyet alabilecektir. 'Konsantrasyon' ne ifade etti? Onu biliyorum. Galatasaray'ın şu anda en kritik maçı Akhisar maçı. Eğer Galatasaray 3 puanla dönerse büyük bir işi bitirecektir"