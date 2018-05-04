Medipol Başakşehir son dakikada yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Ev sahibi ekipte kart cezaları bulunan Emmanuel Adebayor ile Mahmut Tekdemir maçta forma giyemedi.



Başakşehir, 14. dakikada Rijad Bajic'le öne geçti. Mossoro 34. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı!

ROBİNHO VURDU VOLKAN BABACAN ELİNDEN KAÇIRDI!

90+2'de Robinho ile 1-1'lik beraberliği sağladı. Brezilyalı yıldızın içeri çevirdiği topta Volkan Babacan topu elinden kaçırdı. Top önce direğe çarptı, ardından Volkan'a çarptı ve kale çizgisini geçti.

ARDA TURAN'IN ÖFKESİ KIRMIZI GETİRDİ

Medipol Başakşehir'de 90+3'te Arda Turan kırmızı kart gördü. Taş pozisyonunda yan hakeme sinirlenen Arad Turan yan hakemi itti. Bu pozisyonda Arda Turan oyun dışında kaldı.



90 dakika sonunda sahadan 1-1 beraberkikle ayrılan Başakşehir 66 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.



MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Caicara'nın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

13. dakikada İrfan Can Kahveci, ceza alanından sert vurdu ancak kaleci Ali Şaşal Vural, topu iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Visca, sağ çaprazdan geliştirdiği atakta topu ceza alanı içindeki Elia'ya bırakırken, bu oyuncu, daha müsait durumdaki Bajic'i gördü. Bajic, rahat bir şekilde meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0



BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ! MOSSORO'YA KIRMIZI KART

37. dakikada Başakşehir'de Mossoro, Saivet'e yaptığı harekette sarı kart ile cezalandırıldı. 38. dakikada Ndinga'ya yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Mossoro'ya yine sarı gösterdi. 34 yaşındaki futbolcu böylece çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

42. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı önünden pasında altıpasın yakınlarında topla buluşan Visca, bir kez daha Bajic'i gördü. Bu oyuncunun etkisiz vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

44. dakikada Kone'nin uzak mesafeden şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı rahat bir şekilde kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir, 1-0 önde tamamladı.



BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR BAŞKANLARI MAÇI BERABER TAKİP ETTİ

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, iki takım arasındaki maçı protokol tribününde beraber izledi.



Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor ile mücadele ediyor. Bu karşılaşmayı iki takımın başkanları yan yana takip etti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz protokol tribününde beraber izleyerek dostluk görüntüsü verdi. Öte yandan sanatçı Mustafa Ceceli de müsabakayı takip eden kişiler arasında yer aldı.