Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı!
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçında 1-0 önde olmanın avantajını koruyamayan Başakşehir, 90+2'de Volkan Babacan'ın kendi kalesine golüyle şampiyonluk ve ikincilik şansını zora soktu.
14'te Bajic'le öne geçen turuncu lacivertliler, 90+2'de Robinho'nun vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın topu elinden kaçırması sonrası golü kalesinde gördü.
Bu golden sonra Başakşehir'de Arda Turan yan hakeme yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışı kalırken, maçın son düdüğüyle kaptan Emre Belözoğlu adeta yıkıldı.
Kendini yere bırakan Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı.
- 4.5.2018 22:17
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Yorum
serdar sebepsiz mi :) takım büyük maçlarda top oynamıyordu takımın ahengiyle oynadı heralde farklı bir takımdan bahsediyor
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savasci fener kesinlikle rakipler değişir finalin adi herzaman fnerbahcedir onsuz bir turkiye düşünülemez ,ligden düşürseler dusdugu lig aydınlanır
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gs yuh yani.... allah yardimcimiz olsun fatih hoca
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