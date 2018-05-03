Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

    Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

    'de 32. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

    'in 32. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak olan hakemler açıklandı.

    'in 32. haftasında 4, 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şu şekilde:

    4 Mayıs Cuma

    20.00 - Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    5 Mayıs Cumartesi

    16.00 - Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya

    19.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

    19.00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor:

    6 Mayıs Pazar

    16.00 Fenerbahçe - Bursaspor:

    16.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor:

    16.00 Beşiktaş - Kayserispor:

    19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray:

    7 Mayıs Pazartesi

    20.00 Göztepe - Evkur : Hüseyin Göçek
    1. 3.5.2018 11:19
    2. Güncelleme: 3.5.2018 11:47
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