3 Mayıs 2018 transfer gündemi – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    3 Mayıs 2018 gündemi

    3 Mayıs 2018 transfer gündemi

    CONTI İDDİASI

    Portekiz basınından Fenerbahçe hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı Lacivertli kulübün Arjantin kulübü Atletico Colon'da forma giyen German Conti ile ilgilendiği iddia edildi.

    1. 3.5.2018 16:21
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