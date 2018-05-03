3 Mayıs 2018 transfer gündemi
CONTI İDDİASI
Portekiz basınından Fenerbahçe hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı Lacivertli kulübün Arjantin kulübü Atletico Colon'da forma giyen German Conti ile ilgilendiği iddia edildi.
- 3.5.2018 16:21
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Ahmet Ağaoğlu'ndan tarihi ziyaret!
Toplam 7
Yorum
BORDO MAVİ TS RİZE KARDEŞTİR
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Anlatsana Cyle Larin!
Toplam 1
Yorum
karakartal Eldeki tek santrafor Larin'in oynatılmaması büyük hata = şampiyonluğa elveda.
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Fenerbahçe'ye Ashley Young'dan yeşil ışık
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
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