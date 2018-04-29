Süper Lig'de güncel puan durumu – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    'de güncel puan durumu

    Süper Lig'de güncel puan durumu

    'in 31. haftasında evinde 'ı konuk ediyor.

    'in 31. haftasında evinde 'ı ağırlıyor. Maçta Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü bulunurken, bu sonuca göre ligdeki puan durumu şöyle oluşuyor...

    Süper Lig'in güncel puan durumu şu şekilde;
    1) Galatasaray 66
    2) 65
    3) 63
    4) Beşiktaş 62

    1. 29.4.2018 20:16
    2. Güncelleme: 29.4.2018 20:22
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