Süper Lig'de güncel puan durumu
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Maçta Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü bulunurken, bu sonuca göre ligdeki puan durumu şöyle oluşuyor...
Süper Lig'in güncel puan durumu şu şekilde;
1) Galatasaray 66
2) Başakşehir 65
3) Fenerbahçe 63
4) Beşiktaş 62
- 29.4.2018 20:16
- Güncelleme: 29.4.2018 20:22
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Süper Lig'de güncel puan durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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