Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan durumları ve kalan maçları
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-0 yendi ve son 3 haftaya lider girdi. Bu maçın ardından şampiyonluk yarışındaki ilk 4 takımın puan durumu şöyle oluştu.
Süper Lig'in güncel puan durumu ve takımların kalan maçları şu şekilde;
1) Galatasaray 66
2) Başakşehir 65
3) Fenerbahçe 63
4) Beşiktaş 62
Galatasaray'ın kalan maçları: Akhisarspor (D), Yeni Malatyaspor (E), Göztepe (D)
Başakşehir'in kalan maçları: Sivasspor (E), Antalyaspor (D), Kasımpaşa (E)
Fenerbahçe'nin kalan maçları: Bursaspor (E), Karabükspor (D), Konyaspor (E)
Beşiktaş'ın kalan maçları: Kayserispor (E), Osmanlıspor (D), Sivasspor (E)
- 29.4.2018 20:16
- Güncelleme: 29.4.2018 21:24
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan durumları ve kalan maçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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