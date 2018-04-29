Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan durumları ve kalan maçları – Fotomaç – 29 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'de , , , 'ın puan durumları ve kalan maçları

    Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan durumları ve kalan maçları

    'in 31. haftasında evinde 'ı 2-0 yendi ve son 3 haftaya lider girdi. Bu maçın ardından şampiyonluk yarışındaki ilk 4 takımın puan durumu şöyle oluştu.

    Süper Lig'in güncel puan durumu ve takımların kalan maçları şu şekilde;
    1) 66
    2) 65
    3) 63
    4) 62

    Galatasaray'ın kalan maçları: Akhisarspor (D), Yeni Malatyaspor (E), Göztepe (D)

    Başakşehir'in kalan maçları: Sivasspor (E), Antalyaspor (D), Kasımpaşa (E)

    Fenerbahçe'nin kalan maçları: Bursaspor (E), Karabükspor (D), Konyaspor (E)

    Beşiktaş'ın kalan maçları: Kayserispor (E), Osmanlıspor (D), Sivasspor (E)

    1. 29.4.2018 20:16
    2. Güncelleme: 29.4.2018 21:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan durumları ve kalan maçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN