Darius Vassell'den Ankaragücü paylaşımı! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    'den Ankaragücü paylaşımı!

    Darius Vassell'den Ankaragücü paylaşımı!

    , 'e geri dönen eski takımı Ankaragücü'nü kutladı sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile kutladı.

    Vassell'in yaptığı paylaşımlar kısa sürede büyük beğeni topladı.

    İşte o paylaşımlar:



    1. 29.4.2018 03:46
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