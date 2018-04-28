Alanyaspor Kayserispor'u 2-1 mağlup etti – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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HEPSİ
    28 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'u 2-1 mağlup etti

    Alanyaspor Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

    'in 31. haftasında evinde 'a 2-1 mağlup oldu

    Ayrıntılar birazdan
    1. 28.4.2018 12:58
    2. Güncelleme: 28.4.2018 15:36
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