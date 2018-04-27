Gomis, derbilerdeki gol orucuna son vermek istiyor – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
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    , derbilerdeki gol orucuna son vermek istiyor

    Gomis, derbilerdeki gol orucuna son vermek istiyor

    'in 31'inci haftasında kendi sahasında 'ı konuk edecek. Pazar günü oynanacak maç, sarı-kırmızılı takımın Fransız golcüsü Bafetimbi için ayrı bir önem ifade ediyor.

    'de bu sezon sarı-kırmızılı takımın çıktığı 30 maçın 29'unda görev alan , bu mücadelelerde tam 27 gol kaydederek gol krallığı yarışındaki en yakın rakibi 'a 5 gol fark attı. Ancak Fransız golcü, sarı-kırmızılı takımın ezeli rakipleri Fenerbahçe ve ile oynadığı maçlarda rakip fileleri sarsmayı başaramadı.

    3 DERBİDE GOL VEYA ASİSTİ YOK
    bu sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe karşısına toplamda 3 kez çıkarken, bu 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi tattı. İki Fenerbahçe derbisini golsüz eşitlikle geçen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile oynanan ilk maçta ise siyah-beyazlı rakibine 3-0 mağlup olmuştu. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis ise bu maçlarda gol veya asist üretemedi.

    SİFTAHI BEŞİKTAŞ MAÇINDA YAPMAK İSTİYOR
    Fransız golcü, Beşiktaş ile oynanacak mücadele öncesi takımla birlikte hazırlıklarını sürdürürken, bu maçta gol kaydederek derbi maçlardaki ilk golünü kaydetmek hedefinde. Yıldız oyuncu, Stadyumu'nda oynanacak kritik maçta gol kaydetmesi halinde, sarı-kırmızılı formayla ilk derbi golüne ulaşmış olacak.

    ?BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR AĞLARINI SARSTI
    Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yolundaki rakiplerinden ve ezeli rakiplerinden Trabzonspor ile oynadığı 4 maçta ise 2 gol üretmeyi başardı. Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'e deplasmanda 5-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü kaydeden Gomis, sarı-kırmızılıların kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada da takımının ikinci golüne imza atan isim olmuştu.

    1. 27.4.2018 10:04
    2. Güncelleme: 27.4.2018 10:04
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