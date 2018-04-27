Galatasaray’ın golcüleri, Beşiktaş’ı 3’e katladı
Galatasaray golcüleri Bafetimb Gomis, Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş, Süper Lig’de toplam 33 kez fileleri havalandırırken, Beşiktaş’ın forvetleri Negredo, Vagner Love ve Cyle Larin ise 10 gol kaydetti.
GALATASARAY'IN GOLCÜLERİNDEN 33 GOL
Bu önemli müsabakada iki takımında golcüleri ön plana çıkacak. Galatasaray'da Fransız futbolcu, bu sezon gösterdiği performans ve attığı gollerle takımını şampiyonluk yolunda büyük destek oluyor. Sarı-kırmızılılarda Gomis 27 kez fileleri havalandırdı ve gol krallığında zirvede yer alıyor. Aslan'da Gomis'in dışında diğer forvetler Eren Derdiyok ile Sinan Gümüş de 3'er kez gol atma başarısı gösterdi. Bu 3 forvetin Galatasaray attığı 68 golün 33'ünde imzası bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'TA GOLLER ORTA SAHADAN
Beşiktaş'ta ise gol yollarını golcülerden çok orta saha futbolcuları çekiyor. Takımın en golcüsü 13 golle Brezilyalı futbolcu Talisca olurken, Hollandalı Ryan Babel'in ise 12 golü bulunuyor. Siyah-beyazlıların forvetleri Alvaro Negredo 7, Vagner Love 2 ve Cyle Larin'in 1 kez fileleri havalandırdı. Takıma ikinci yarı Alanyaspor'dan transfer edilen Love'un aslında ligde 12 golü var. Lakin bu gollerin 2'sini Beşiktaş'ta oynarken kaydetti.
- 27.4.2018 09:36
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Fenerbahçe’den ‘Tolga’ tepkisi
Toplam 8
Yorum
erol fb volkan gibi bir utancı kaptan yapmışken ne haltlar peşinde.Türk futbolunun yüz karası fb
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 13
Yorum
SELİM BUNUN ADI ŞIMARIKLIKTIR. FENERBAHÇEYİ YENEMEDİKLERİ İÇİN ÇIKIP MAÇ OYNAMAK İSTEMİYORLAR. OLAY BU.
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Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de üst üste 4. kez dörtlü finalde
Toplam 9
Yorum
TARAFTAR Sonra dedim ki iyi ki FENERBAHÇELİYİM , helal olsun size , FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜDÜR.
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