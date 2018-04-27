Galatasaray’ın golcüleri, Beşiktaş’ı 3’e katladı – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    ’ın golcüleri, ’ı 3’e katladı

    Galatasaray’ın golcüleri, Beşiktaş’ı 3’e katladı

    golcüleri Bafetimb , ve , ’de toplam 33 kez fileleri havalandırırken, ’ın forvetleri , ve Cyle Larin ise 10 gol kaydetti.

    Spor Toto 'in 31. haftasında ile Pazar günü saat 19.00'da Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde ligde 30 hafta geride kalırken, sarı-kırmızılılar 68 goller ligin en golcü ekibi konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 59 kez fileleri havalandırdı.

    GALATASARAY'IN GOLCÜLERİNDEN 33 GOL
    Bu önemli müsabakada iki takımında golcüleri ön plana çıkacak. Galatasaray'da Fransız futbolcu, bu sezon gösterdiği performans ve attığı gollerle takımını şampiyonluk yolunda büyük destek oluyor. Sarı-kırmızılılarda 27 kez fileleri havalandırdı ve gol krallığında zirvede yer alıyor. Aslan'da Gomis'in dışında diğer forvetler ile de 3'er kez gol atma başarısı gösterdi. Bu 3 forvetin Galatasaray attığı 68 golün 33'ünde imzası bulunuyor.

    BEŞİKTAŞ'TA GOLLER ORTA SAHADAN
    Beşiktaş'ta ise gol yollarını golcülerden çok orta saha futbolcuları çekiyor. Takımın en golcüsü 13 golle Brezilyalı futbolcu Talisca olurken, Hollandalı 'in ise 12 golü bulunuyor. Siyah-beyazlıların forvetleri Alvaro 7, 2 ve Cyle Larin'in 1 kez fileleri havalandırdı. Takıma ikinci yarı Alanyaspor'dan transfer edilen Love'un aslında ligde 12 golü var. Lakin bu gollerin 2'sini Beşiktaş'ta oynarken kaydetti.
    1. 27.4.2018 09:36
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