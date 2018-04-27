Galatasaray ile Beşiktaş, Nisan ayında 13. kez oynayacak – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    ile , Nisan ayında 13. kez oynayacak

    Galatasaray ile Beşiktaş, Nisan ayında 13. kez oynayacak

    ile , ’de Nisan ayında bugüne kadar 12 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 5, sarı kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrıldı. 4 müsabakada ise kazanan çıkmadı.

    , 'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da evinde ile mücadele edecek. İki takım Süper Lig'in kurulduğu 1959 yılından itibaren Nisan ayında birçok maç oynadı. Sarı-kırmızılılar ile siyah-beyazlılar, bu hafta oynayacakları müsabakayla birlikte ligde Nisan ayında 13. kez birbirlerine rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar 5 kez rakibini mağlup ederken, 3 kez de sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrıldı. 4 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda 13 kez rakip fileleri havalandırırken, Aslan da rakibine 11 golle karşılık verdi.

    İki takım son olarak Nisan'da 2011-2012 sezonundaki Spor Toto Süper Lig Süper Final Şampiyonluk Grubu mücadelesinde İnönü Stadyumu'nda karşılaştı. Bu müsabakayı Galatasaray, 2-0 kazandı.

    Galatasaray ile Beşiktaş arasında Süper Lig'de Nisan ayında oynanan karşılaşmalar şöyle:

    1959/1960 06.04.1960 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
    1971/1972 09.04.1972 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0
    1975/1976 04.04.1976 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1
    1982/1983 17.04.1983 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1
    1983/1984 29.04.1984 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
    1990/1991 20.04.1991 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 3
    1993/1994 09.04.1994 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1
    1996/1997 20.04.1997 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1
    1999/2000 14.04.2000 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1
    2003/2004 04.04.2004 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 2
    2010/2011 30.04.2011 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0
    2011/2012 16.04.2012 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 2
    1. 27.4.2018 09:59
    2. Güncelleme: 27.4.2018 10:00
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