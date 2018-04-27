Galatasaray ile Beşiktaş, Nisan ayında 13. kez oynayacak
Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Nisan ayında bugüne kadar 12 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 5, sarı kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrıldı. 4 müsabakada ise kazanan çıkmadı.
İki takım son olarak Nisan'da 2011-2012 sezonundaki Spor Toto Süper Lig Süper Final Şampiyonluk Grubu mücadelesinde İnönü Stadyumu'nda karşılaştı. Bu müsabakayı Galatasaray, 2-0 kazandı.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında Süper Lig'de Nisan ayında oynanan karşılaşmalar şöyle:
1959/1960 06.04.1960 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
1971/1972 09.04.1972 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0
1975/1976 04.04.1976 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1
1982/1983 17.04.1983 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1
1983/1984 29.04.1984 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
1990/1991 20.04.1991 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 3
1993/1994 09.04.1994 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1
1996/1997 20.04.1997 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1
1999/2000 14.04.2000 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1
2003/2004 04.04.2004 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 2
2010/2011 30.04.2011 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0
2011/2012 16.04.2012 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 2
- 27.4.2018 09:59
- Güncelleme: 27.4.2018 10:00
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Fenerbahçe’den ‘Tolga’ tepkisi
Toplam 8
Yorum
erol fb volkan gibi bir utancı kaptan yapmışken ne haltlar peşinde.Türk futbolunun yüz karası fb
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 13
Yorum
SELİM BUNUN ADI ŞIMARIKLIKTIR. FENERBAHÇEYİ YENEMEDİKLERİ İÇİN ÇIKIP MAÇ OYNAMAK İSTEMİYORLAR. OLAY BU.
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Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de üst üste 4. kez dörtlü finalde
Toplam 9
Yorum
TARAFTAR Sonra dedim ki iyi ki FENERBAHÇELİYİM , helal olsun size , FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜDÜR.
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