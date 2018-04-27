Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)

Yarın:

13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

29 Nisan Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

30 Nisan Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

- Spor Toto 1. Lig

Yarın:

15.30 Denizlispor-Gaziantepspor (Denizli Atatürk)

15.30 Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)

15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Kazım Karabekir)

15.30 Adana Demirspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15.30 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.30 Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor (Giresun Atatürk)

15.30 Ümraniyespor-Çaykur Rizespor (Ümraniye Belediye)

15.30 Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

29 Nisan Pazar:

15.30 Kocaeli Birlikspor-Tuzlaspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

15.30 Sancaktepe Belediyespor-Tokatspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

15.30 Kastamonuspor 1966-Bucaspor (Gazi)

15.30 Afjet Afyonspor-Keçiörengücü (Zafer)

15.30 Etimesgut Belediyespor-Menemen Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 Eyüpspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Esenler)

15.30 Sarıyer-Sivas Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

15.30 İnegölspor-Mersin İdmanyurdu (İnegöl İlçe)

15.30 Amed Sportif Faaliyetler-Hatayspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

Beyaz Grup

29 Nisan Pazar:

15.30 Karşıyaka-Fethiyespor (İzmir Atatürk)

15.30 Pendikspor-Altay (Pendik)

15.30 Kahramanmaraşspor-Niğde Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

15.30 Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor (Karaelmas Kemal Köksal)

15.30 Silivrispor-Sakaryaspor (Silivri)

15.30 Bandırmaspor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Bandırma 17 Eylül)

15.30 BUGSAŞ Spor-Konya Anadolu Selçukspor (Ankara OSTİM)

15.30 Hacettepe-Ottocool Karagümrük (Ankara 19 Mayıs)

15.30 Gümüşhanespor-Nazilli Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)

- TFF 3. Lig

1. Grup

29 Nisan Pazar:

15.30 Erbaaspor-Erzin Belediyespor (Erbaa İlçe)

15.30 Bergama Belediyespor-Yomraspor (Bergama 14 Eylül)

15.30 Batman Petrolspor-12 Bingölspor (Batman 16 Mayıs)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çatalcaspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

15.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Çanakkale Dardanel (Aktepe)

15.30 Ofspor-Düzcespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

15.30 Halide Edip Adıvarspor-Orhangazi Belediyespor (Vefa)

15.30 Bayburt Grup Özel İdare-Kemerspor 2003 (Bayburt Genç Osman)

15.30 Kozan Belediyespor-Bayrampaşa (İsmet Atlı)



2. Grup

29 Nisan Pazar:

15.30 Yeşil Bursa-Tire 1922 (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.30 Yeni Orduspor-Darıca Gençlerbirliği (Ordu 19 Eylül)

15.30 Pazarspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Pazar İlçe)

15.30 Ergene Velimeşespor-Ankara Demirspor (General Basri Saran)

15.30 1461 Trabzon-Turgutluspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.30 Kırıkhanspor-Diyarbekirspor (Kırıkhan İlçe)

15.30 Anadolu Bağcılarspor-Gölcükspor (Bağcılar Mahmutbey)

15.30 Anagold 24 Erzincanspor-Erokspor (Erzincan 13 Şubat)

15.30 Muğlaspor-Kayseri Erciyesspor (Muğla Atatürk)

3. Grup

29 Nisan Pazar:

15.30 Arsinspor-Sultanbeyli Belediyespor (Arsin İlçe)

15.30 Payasspor-Karacabey Birlikspor (Payas İlçe)

15.30 Cizrespor-Osmaniyespor (Cizre İlçe)

15.30 Elaziz Belediyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Elazığ Atatürk)

15.30 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Tekirdağspor (Şanlıurfa GAP)

15.30 Aydınspor 1923-UTAŞ Uşakspor (Adnan Menderes)

15.30 Tarsus İdmanyurdu-Ankara Adliyespor (Tarsus İlçe)

15.30 Kocaelispor-Büyükçekmece Tepecikspor (İzmit İsmetpaşa)

15.30 Çorum Belediyespor-Kızılcabölükspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)