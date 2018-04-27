Futbolda haftanın programı – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Futbolda haftanın programı

    Futbolda haftanın programı

    Futbolda Süper Lig'e 31. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de ise 33. hafta müsabakaları oynanacak.

    yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

    - Spor Toto Süper Lig

    Bugün:

    20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)

    Yarın:

    13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

    19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

    19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa )

    29 Nisan Pazar:

    13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)

    16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)

    19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

    30 Nisan Pazartesi:

    20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

    - Spor Toto 1. Lig

    Yarın:

    15.30 Denizlispor-Gaziantepspor (Denizli Atatürk)

    15.30 Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)

    15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Kazım Karabekir)

    15.30 Adana Demirspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

    15.30 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

    15.30 Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)

    15.30 Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor (Giresun Atatürk)

    15.30 Ümraniyespor-Çaykur Rizespor (Ümraniye Belediye)

    15.30 Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü ( 19 Mayıs)

    - TFF 2. Lig

    Kırmızı Grup

    29 Nisan Pazar:

    15.30 Birlikspor-Tuzlaspor ( Alparslan Türkeş)

    15.30 Sancaktepe Belediyespor-Tokatspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

    15.30 Kastamonuspor 1966-Bucaspor (Gazi)

    15.30 Afjet Afyonspor-Keçiörengücü (Zafer)

    15.30 Etimesgut Belediyespor-Menemen Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

    15.30 Eyüpspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Esenler)

    15.30 Sarıyer-Sivas Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

    15.30 İnegölspor-Mersin İdmanyurdu (İnegöl İlçe)

    15.30 Amed Sportif Faaliyetler-Hatayspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

    Beyaz Grup

    29 Nisan Pazar:

    15.30 Karşıyaka-Fethiyespor (İzmir Atatürk)

    15.30 Pendikspor-Altay (Pendik)

    15.30 Kahramanmaraşspor-Niğde Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

    15.30 Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor (Karaelmas Kemal Köksal)

    15.30 Silivrispor-Sakaryaspor (Silivri)

    15.30 Bandırmaspor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Bandırma 17 Eylül)

    15.30 BUGSAŞ Spor-Konya Anadolu Selçukspor (Ankara OSTİM)

    15.30 Hacettepe-Ottocool Karagümrük (Ankara 19 Mayıs)

    15.30 Gümüşhanespor-Nazilli Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)

    - TFF 3. Lig

    1. Grup

    29 Nisan Pazar:

    15.30 Erbaaspor-Erzin Belediyespor (Erbaa İlçe)

    15.30 Bergama Belediyespor-Yomraspor (Bergama 14 Eylül)

    15.30 Petrolspor-12 Bingölspor ( 16 Mayıs)

    15.30 Büyükşehir Belediyespor-Çatalcaspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

    15.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Çanakkale Dardanel (Aktepe)

    15.30 Ofspor-Düzcespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

    15.30 Halide Edip Adıvarspor-Orhangazi Belediyespor (Vefa)

    15.30 Grup Özel İdare-Kemerspor 2003 ( Genç Osman)

    15.30 Kozan Belediyespor-Bayrampaşa (İsmet Atlı)


    2. Grup

    29 Nisan Pazar:

    15.30 Yeşil Bursa-Tire 1922 (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

    15.30 Yeni Orduspor-Darıca Gençlerbirliği (Ordu 19 Eylül)

    15.30 Pazarspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Pazar İlçe)

    15.30 Ergene Velimeşespor-Ankara Demirspor (General Basri Saran)

    15.30 1461 Trabzon-Turgutluspor ()

    15.30 Kırıkhanspor-Diyarbekirspor (Kırıkhan İlçe)

    15.30 Anadolu Bağcılarspor-Gölcükspor (Bağcılar Mahmutbey)

    15.30 Anagold 24 Erzincanspor-Erokspor (Erzincan 13 Şubat)

    15.30 Muğlaspor-Kayseri Erciyesspor (Muğla Atatürk)

    3. Grup

    29 Nisan Pazar:

    15.30 Arsinspor-Sultanbeyli Belediyespor (Arsin İlçe)

    15.30 Payasspor-Karacabey Birlikspor (Payas İlçe)

    15.30 Cizrespor-Osmaniyespor (Cizre İlçe)

    15.30 Elaziz Belediyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Elazığ Atatürk)

    15.30 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Tekirdağspor (Şanlıurfa GAP)

    15.30 Aydınspor 1923-UTAŞ Uşakspor (Adnan Menderes)

    15.30 Tarsus İdmanyurdu-Ankara Adliyespor (Tarsus İlçe)

    15.30 Kocaelispor-Büyükçekmece Tepecikspor (İzmit İsmetpaşa)

    15.30 Çorum Belediyespor-Kızılcabölükspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

    1. 27.4.2018 09:43
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