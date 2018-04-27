Dünyanın gözü Galatasaray-Beşiktaş derbisinde – Fotomaç – 27 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Dünyanın gözü Galatasaray-Beşiktaş derbisinde

    Dünyanın gözü Galatasaray-Beşiktaş derbisinde

    Pazar günkü müthiş mücadele, Inter-Juventus, Fiorentina-Napoli ve M.United-Arsenal maçının önünde hafta sonunun en önemli 90 dakikası olacak. Derbiye birçok yabancı gazeteci akredite olurken ligin kırılma maçını Fildişi’nden ’ya, ’dan ABD’ye 41 ülke canlı olarak yayınlayacak...

    SÜPER Lig'de şampiyonluk yarışının kaderine direkt etki edecek olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada büyük bir heyecanla bekleniyor. Avrupa'nın önde gelen ligleri olan İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda'da şampiyonluk yarışı sona erdi. Sadece Türkiye, İtalya ve Portekiz'de zirve mücadelesi devam ediyor.

    İTALYA ve Portekiz'de şampiyonluk mücadelesi veren takımların bu hafta birbirleriyle maçı yok. Bu nedenle herkes, lider Galatasaray ve takipçisi Beşiktaş'ın müthiş mücadelesine kilitlenmiş durumda.

    En önemli 90 dakika olacak
    'de ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek olan dev derbi, Inter-Juventus, Napoli-Fiorentina ve Manchester United-Arsenal maçlarının önünde, hafta sonunun en önemli 90 dakikası olacak.

    Birçok ülkede yayınlanacak
    Nefesleri kesecek olan maç dünyanın birçok ülkesinde canlı yayınlanacak. Fildişi'nden Fransa'ya, Hong Kong'dan ABD'ye, Sırbistan'dan Togo'ya tam 41 ülke bu büyük heyecanı yaşayacak.

    İLK 11'DE 21 YABANCI
    Pazar     günü TT Stadı'nda oynanacak dev derbi farklı bir özelliği ile dikkatleri çekiyor... Bu önemli 90 dakikaya Galatasaray 11, Beşiktaş ise 10 yabancı ile çıkacak. Sahada 5 Brezilyalı, 2 Hollandalı, 2 Portekizli, 2 İspanyol, 1 Uruguaylı, 1 Belçikalı, 1 Japon, 1 Faslı, 1 Cezayirli, 1 Fransız, 1 Yeşil Burun Adalı, 1 Kanadalı, 1 Sırp ve 1 Şilili olacak. Müthiş maçın 11'inde tek Türk olarak Gökhah Gönül mücadele edecek.

    1. 27.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dünyanın gözü Galatasaray-Beşiktaş derbisinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN