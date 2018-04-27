Dünyanın gözü Galatasaray-Beşiktaş derbisinde
Pazar günkü müthiş mücadele, Inter-Juventus, Fiorentina-Napoli ve M.United-Arsenal maçının önünde hafta sonunun en önemli 90 dakikası olacak. Derbiye birçok yabancı gazeteci akredite olurken ligin kırılma maçını Fildişi’nden Fransa’ya, Hong Kong’dan ABD’ye 41 ülke canlı olarak yayınlayacak...
İTALYA ve Portekiz'de şampiyonluk mücadelesi veren takımların bu hafta birbirleriyle maçı yok. Bu nedenle herkes, lider Galatasaray ve takipçisi Beşiktaş'ın müthiş mücadelesine kilitlenmiş durumda.
En önemli 90 dakika olacak
Süper Lig'de ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek olan dev derbi, Inter-Juventus, Napoli-Fiorentina ve Manchester United-Arsenal maçlarının önünde, hafta sonunun en önemli 90 dakikası olacak.
Birçok ülkede yayınlanacak
Nefesleri kesecek olan maç dünyanın birçok ülkesinde canlı yayınlanacak. Fildişi'nden Fransa'ya, Hong Kong'dan ABD'ye, Sırbistan'dan Togo'ya tam 41 ülke bu büyük heyecanı yaşayacak.
İLK 11'DE 21 YABANCI
Pazar günü TT Stadı'nda oynanacak dev derbi farklı bir özelliği ile dikkatleri çekiyor... Bu önemli 90 dakikaya Galatasaray 11, Beşiktaş ise 10 yabancı ile çıkacak. Sahada 5 Brezilyalı, 2 Hollandalı, 2 Portekizli, 2 İspanyol, 1 Uruguaylı, 1 Belçikalı, 1 Japon, 1 Faslı, 1 Cezayirli, 1 Fransız, 1 Yeşil Burun Adalı, 1 Kanadalı, 1 Sırp ve 1 Şilili olacak. Müthiş maçın 11'inde tek Türk olarak Gökhah Gönül mücadele edecek.
- 27.4.2018
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
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