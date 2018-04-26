Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Fırat Aydınus oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy yapacak.
Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakemleri şu şekilde;
Galatasaray - Beşiktaş: Fırat Aydınus
Göztepe - Karabükspor: Volkan Bayarslan
Kayserispor - Alanyaspor: Halil Umut Meler
Sivasspor - Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
Antalyaspor - Trabzonspor: Bülent Yıldırım
Kasımpaşa - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
Yeni Malatyaspor - TM Akhisar: Özgür Yankaya
Osmanlıspor - Başakşehir: Ümit Öztürk
Bursaspor - Konyaspor: Ali Palabıyık
- 26.4.2018 09:53
- Güncelleme: 26.4.2018 10:02
-
Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 5
Yorum
YGT FENERBAHÇE - Beşiktaş Maçında Hakeme Küfür Yok Herhangi Bir Seyirci İçeri Girmesi Yok iki çakmak yüzünden kaçanlar utansın..
-
'Devam' kararı sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama
Toplam 4
Yorum
utanmaz tahkime gidin tabiki maç seyircili oynansın.
-
Tek yürek olalım
Toplam 1
Yorum
fanatik şiddetten arındırılması için yaptırım sert olmalı nerde yaptırım?
Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.