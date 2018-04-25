Yok böyle sezon!
Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe şampiyonluk için müthiş bir yarış içinde. 4 takım bu haftayı galibiyetle tamamladı. Kupa finalini Akhisar’ın kazanmaması halinde lig 5.’si Avrupa’ya gidecek. Trabzon, Göztepe, Sivas ve Kayseri kıyasıya mücadele veriyor. Karabük düştü. G.Birliği, Osmanlı, Alanya, Konya, Antalya, Akhisar hatta Bursaspor düşecek 2 takım olmamak için sahada savaşıyor...
Galatasaray deplasman sıkıntısını Alanya'da da yaşamak üzereydi, Sinan Gümüş ipten aldı. Cimbom iyi oynamadığı bölümde 2-0 öne geçmesine rağmen bunu koruyamadı. Sinan, Konyaspor maçından sonra kulübeden gelip sarı-kırmızılılara bir kez daha 3 puanı kazandırdı. Başakşehir, Galatasaray yenilgisinin etkilerini Kayserispor karşısında fazla yaşamadı. Maç bir ara 1-1'e gelmesine rağmen oyun gücünü sürekli sahaya yansıtan Abdullah Avcı'nın öğrencileri önemli galibiyete ulaştı. Arda Turan, ilk golde nefis bir asist yaptı. ikinci golde de sol ayağıyla harika gol attı.
İSTANBUL'DA RİO KARNAVALI!
Beşiktaş, şampiyonluk unvanını korumak için yoluna kayıpsız devam etmek istiyordu. Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde evlerinde çok zorlandılar. Ancak Brezilyalı Talisca'nın sahne aldığı gecede zaferi kazandılar. 2. golden önce Sambacı, Adriano'ya 50 metrelik pas attı. Ardından Adriano'nun kestiği topta golünü attı. F.Bahçe de evinde Antalya engelini aşarken bir başka Brezilyalı da Kadıköy'de şov yaptı. Giuliano, 1 kez fileleri sarsarken, diğer 3 golü de hazırladı. Kanarya zirveye güçlü mesajlar göndermeye devam ediyor. Önünde 3 rakibi var. Hepsi kazanmasına rağmen psikolojik olarak asla geri adım atmıyor ve umudunu koruyor.
TRABZON SAVUNMASI DÜŞTÜ
Karadeniz Fırtınası'nda Rıza Çalımbay, 6-1'lik Akhisar yenilgisi sonrası gelmiş ilk iş savunmayı düzeltmeye çalışmıştı. Bunda büyük oranda da başarılı olmuştu. Ancak geçen hafta 3-1'den Osmanlı'ya yakalandılar, bu hafta da evlerinde Sivas'tan 2 yediler. Akhisar'ın kupayı kazanmaması durumundaki kritik lig beşinciliğini şu aşamada koruyorlar. Ancak 2 puan arkasındaki Göztepe, Sivas ve Kayseri aportta hata yapmalarını bekliyor. Harika bir lig izlemeye devam ediyoruz. Yukarıda 4 takım şampiyonluğa oynuyor. 4 takım da Avrupa Kupaları için kapışıyor. 7 ekip de düşmemeye uğraşıyor.
HAFTANIN YILDIZI: GİULİANO
Kanarya'nın, Antalyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup ettiği mücadelede Brezilyalı yıldız tam anlamıyla şov yaptı. Fileleri 1 kez havalandıran Giuliano, diğer 3 golün de hazırlayıcısı oldu.
HAFTANIN ASİSTİ: MARİANO
Cimbom şampiyonluk yolunda ciddi yara alacakken Mariano, Sinan Gümüş'ün önüne nefis bir pas yolladı. Havadan gelen top, Sinan'ın önünde adeta söndü. Genç yıldız da golü attı.
HAFTANIN KURTARIŞI: MUSLERA
Aslan, Alanya karşısında savunmada ciddi açıklar verdi, Muslera kalesinde devleşti. Maç 2-2 iken ofsayt kalkmayan bir pozisyonda Villafanez'e karşı karşıya şans vermedi.
HAFTANIN TAKIMI: DEMİR GRUP SİVASSPOR
A. Konya'dan 5 yedikten sonra evinde F.Bahçe'ye de kaybeden Sivas, Avrupa Kupası'nı kovalamak için Trabzon'a 3 puan parolası ile gitti. Doğru oyunla galibiyet almasını da bildi.
HAFTANIN SÖZÜ: ÜMİT ÖZAT
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Osmanlıspor maçı sonrası oyuncularına bir hayli kızgındı. İşte genç çalıştırıcının o sözleri: "Şu gösterdiğimiz özenli çalışmayı, maç öncesi yaptıklarımızı, sokaktan 11 adam toplasak daha farklı olurdu."
HAFTANIN FOTOĞRAFI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Vodafone Park'ta coşkuyla kutlandı. Maç öncesi tanıtım anonsunda çocukların çizdiği fotoğraflar yer aldı.
HAFTANIN OLAYI: METİN-ŞAŞ GERGİNLİĞİ
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumcu Tümer Metin "Hasan Şaş artık antrenör, Fatih Terim olmadığında o konuşacak. Yumruk şovu bırakmalı" dedi. Hasan Şaş'tan cevap geldi: "Taraftarla aramdaki bağı anlamayacak olanların ettiği kelama itibar etmeyin. Bizim aramıza kimse giremez."
HAFTANIN HOCASI: İRFAN BUZ
Ligde gözler Gençlerbirliği-Osmanlıspor maçındaydı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Osmanlıspor rakibini adeta sahadan sildi. 90 dakika boyunca rakibine sadece 1 pozisyon veren Osmanlıspor, İrfan Buz'un doğru taktik anlayışını bire bir şekilde sahaya yansıttı. Umar hamlesi yerindeydi. Hemen 2 asist yaptı. Buz, bu maçta Ümit Özat'ı bir anlamda mat etmeyi başardı.
HAFTANIN GOLÜ: QUARESMA
Frikikleri Talisca'ya bırakmaması çok eleştiriliyor ama Q7 özel bir oyuncu. Bu hafta Yeni Malatyaspor'a duran toptan muhteşem bir gol kaydetti.
HAFTANIN HAKEMİ: ALİ PALABIYIK - GENÇLERBİRLİĞİ-OSMANLI
Süper Lig'in formda hakemi iyi maçlar yönetmeye devam ediyor. Hep bahsettiğimiz 'hakem şansı da' yanında. Haftanın en kritik maçlarından birine atandı. Çok gergin geçebilirdi. Ancak Osmanlı müthiş bir futbol sergiledi. Maç da beklenilenden kolay oldu. Palabıyık hata yapmadı.
HAFTANIN 11'İ
MUSLERA (G.SARAY) Cimbom, Alanya'dan 3 puanla döndüyse bunu Muslera'ya borçlu. Özellikle ikinci yarıda Villafanez ve Emre Akbaba'nın vuruşlarında yaptığı müthiş kurtarışlarla Aslan'ın lider kalmasını sağladı.
BARIŞ (BURSA) Timsahların, Karabük'te en hareketli isimlerden biriydi. Sağ kanatta bir an olsun boş durmadı. Sürekli bindirme yaptı. Bir de ısrarlı takibiyle gol attı.
NUMAN (OSMANLI) Başkent ekibinin savunmasında varlığını hissettirdi. Osmanlıspor, G.Birliği'ne hücumda hiç şans tanımazken defansın komutanı oldu.
MEDJANİ (SİVAS) Yiğido, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönerken Medjani eski takımına karşı savunmada etkili oynadı.
BOURABİA (A.KONYA) Yeşil-beyazlıların çıkışında orta sahada önemli rolü var. Savunma ile hücum arasında çok iyi köprü oluyor.
DİRAR (F.BAHÇE) Taraftarın kanı ona fazla kaynamasa da arı gibi çalışmaya devam ediyor. Bu hafta da etkiliydi.
ARDA (BAŞAKŞEHİR) G.Saray deplasmanında ıslıklanmak onu hırslandırmış. 1 gol, 1 asistle oynadı. Maça damga vurdu.
GİULİANO (F.BAHÇE) Brezilyalı yıldız en verimli dönemini geçiriyor. Antalya karşısında muhteşem futbolunu 1 gol, 3 asiste süsledi.
REGATTİN (OSMANLI) Başkent derbisine imzasını attı. Kaydettiği 2 golle G.Birliği savunmasını dağıttı. Çok kritik 3 puanı takımına kazandırdı.
TALİSCA (BEŞİKTAŞ) 2018'e girdiğimiz günden beri Talisca gol atıyor. Ligde 13 golün 10'unu bu yıl attı. Yeni Malatya maçını çözen isim yine Sambacı oldu.
ETO'O (A.KONYA) Kamerunlu yıldız, takımını ligde tutmak için canını dişine takmış durumda. Tecrübeli yıldız, Kasımpaşa ağlarını da sarstı. Konya'yı tehlikeli hattan çıkarmayı başardı.
HAFTANIN YORUMU: TURGAY DEMİR
ALANYA-GALATASARAY
G.Saray, Alanya'da 3 puanı çok büyük bir hakem hatası, Muslera'nın oyunu ve Sinan Gümüş'ün altın golüyle aldı. Douglas, Muslera tarafından düşürüldüğünde penaltı ve kırmızı vermesi gereken hakem Ümit Öztürk nasıl olduysa ofsayt olduğuna karar verd
BAŞAKŞEHİR-KAYSERİ
Başakşehir iyi oynadığı dönemde öne geçmesine rağmen Kayserispor'a oyun içinde yakalanmaktan kurtulamadı! Şemsiye tam tersine dönecek derken transferi, futbolundan çok konuşulan Arda sahne aldı ve bu sezonun şu ana kadarki en önemli icraatını yaparak güzel bir gol attı.
BEŞİKTAŞ-Y.MALATYA
Beşiktaş iyi kapanan Malatya karşısında ilk golü erken bulmasına rağmen zorlandı. Quaresma'ya yapılan kırmızı kartlık faulü es geçen Özkahya yine kimseyi şaşırtmadı! Kartal yıldız oyuncuları Talisca ve Q7'nin golleriyle maçı kotardı. İlginç olan Başakşehir yenilgisi sonrası gık demeyen Erol Bulut'un bu maç sonrası "Beşiktaş'a değil hakeme yenildik" demesiydi. Aleyhine yapılan önemli hakem hatası da yoktu.
FENERBAHÇE-ANTALYA
F.Bahçe sezonun en iyi futbollarından birini oynayarak Antalya engelini geçti. Sarı-lacivertli takım 4-1'lik galibiyetle şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi bildi. Son haftaların başarılı takımı Antalyaspor ise rakibinin iyi ve etkili futbolu karşısında çaresiz kaldı.
OSMANLI-G.BİRLİĞİ
Daha birkaç hafta önce çoğu kişinin küme düşecek ikinci takım gözüyle baktığı Osmanlı, son virajda gaza bastı. Kümede kalma mücadelesindeki rakiplerinden hemşerisi G.Birliği ile karşılaşan Osmanlı, 3-0'lık net bir galibiyet alarak umutlarını artırırken rakibine ağır yara verdi.
İSTANBUL'DA RİO KARNAVALI!
Beşiktaş, şampiyonluk unvanını korumak için yoluna kayıpsız devam etmek istiyordu. Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde evlerinde çok zorlandılar. Ancak Brezilyalı Talisca'nın sahne aldığı gecede zaferi kazandılar. 2. golden önce Sambacı, Adriano'ya 50 metrelik pas attı. Ardından Adriano'nun kestiği topta golünü attı. F.Bahçe de evinde Antalya engelini aşarken bir başka Brezilyalı da Kadıköy'de şov yaptı. Giuliano, 1 kez fileleri sarsarken, diğer 3 golü de hazırladı. Kanarya zirveye güçlü mesajlar göndermeye devam ediyor. Önünde 3 rakibi var. Hepsi kazanmasına rağmen psikolojik olarak asla geri adım atmıyor ve umudunu koruyor.
TRABZON SAVUNMASI DÜŞTÜ
Karadeniz Fırtınası'nda Rıza Çalımbay, 6-1'lik Akhisar yenilgisi sonrası gelmiş ilk iş savunmayı düzeltmeye çalışmıştı. Bunda büyük oranda da başarılı olmuştu. Ancak geçen hafta 3-1'den Osmanlı'ya yakalandılar, bu hafta da evlerinde Sivas'tan 2 yediler. Akhisar'ın kupayı kazanmaması durumundaki kritik lig beşinciliğini şu aşamada koruyorlar. Ancak 2 puan arkasındaki Göztepe, Sivas ve Kayseri aportta hata yapmalarını bekliyor. Harika bir lig izlemeye devam ediyoruz. Yukarıda 4 takım şampiyonluğa oynuyor. 4 takım da Avrupa Kupaları için kapışıyor. 7 ekip de düşmemeye uğraşıyor.
HAFTANIN YILDIZI: GİULİANO
Kanarya'nın, Antalyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup ettiği mücadelede Brezilyalı yıldız tam anlamıyla şov yaptı. Fileleri 1 kez havalandıran Giuliano, diğer 3 golün de hazırlayıcısı oldu.
HAFTANIN ASİSTİ: MARİANO
Cimbom şampiyonluk yolunda ciddi yara alacakken Mariano, Sinan Gümüş'ün önüne nefis bir pas yolladı. Havadan gelen top, Sinan'ın önünde adeta söndü. Genç yıldız da golü attı.
HAFTANIN KURTARIŞI: MUSLERA
Aslan, Alanya karşısında savunmada ciddi açıklar verdi, Muslera kalesinde devleşti. Maç 2-2 iken ofsayt kalkmayan bir pozisyonda Villafanez'e karşı karşıya şans vermedi.
HAFTANIN TAKIMI: DEMİR GRUP SİVASSPOR
A. Konya'dan 5 yedikten sonra evinde F.Bahçe'ye de kaybeden Sivas, Avrupa Kupası'nı kovalamak için Trabzon'a 3 puan parolası ile gitti. Doğru oyunla galibiyet almasını da bildi.
HAFTANIN SÖZÜ: ÜMİT ÖZAT
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Osmanlıspor maçı sonrası oyuncularına bir hayli kızgındı. İşte genç çalıştırıcının o sözleri: "Şu gösterdiğimiz özenli çalışmayı, maç öncesi yaptıklarımızı, sokaktan 11 adam toplasak daha farklı olurdu."
HAFTANIN FOTOĞRAFI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Vodafone Park'ta coşkuyla kutlandı. Maç öncesi tanıtım anonsunda çocukların çizdiği fotoğraflar yer aldı.
HAFTANIN OLAYI: METİN-ŞAŞ GERGİNLİĞİ
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumcu Tümer Metin "Hasan Şaş artık antrenör, Fatih Terim olmadığında o konuşacak. Yumruk şovu bırakmalı" dedi. Hasan Şaş'tan cevap geldi: "Taraftarla aramdaki bağı anlamayacak olanların ettiği kelama itibar etmeyin. Bizim aramıza kimse giremez."
HAFTANIN HOCASI: İRFAN BUZ
Ligde gözler Gençlerbirliği-Osmanlıspor maçındaydı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Osmanlıspor rakibini adeta sahadan sildi. 90 dakika boyunca rakibine sadece 1 pozisyon veren Osmanlıspor, İrfan Buz'un doğru taktik anlayışını bire bir şekilde sahaya yansıttı. Umar hamlesi yerindeydi. Hemen 2 asist yaptı. Buz, bu maçta Ümit Özat'ı bir anlamda mat etmeyi başardı.
HAFTANIN GOLÜ: QUARESMA
Frikikleri Talisca'ya bırakmaması çok eleştiriliyor ama Q7 özel bir oyuncu. Bu hafta Yeni Malatyaspor'a duran toptan muhteşem bir gol kaydetti.
HAFTANIN HAKEMİ: ALİ PALABIYIK - GENÇLERBİRLİĞİ-OSMANLI
Süper Lig'in formda hakemi iyi maçlar yönetmeye devam ediyor. Hep bahsettiğimiz 'hakem şansı da' yanında. Haftanın en kritik maçlarından birine atandı. Çok gergin geçebilirdi. Ancak Osmanlı müthiş bir futbol sergiledi. Maç da beklenilenden kolay oldu. Palabıyık hata yapmadı.
HAFTANIN 11'İ
MUSLERA (G.SARAY) Cimbom, Alanya'dan 3 puanla döndüyse bunu Muslera'ya borçlu. Özellikle ikinci yarıda Villafanez ve Emre Akbaba'nın vuruşlarında yaptığı müthiş kurtarışlarla Aslan'ın lider kalmasını sağladı.
BARIŞ (BURSA) Timsahların, Karabük'te en hareketli isimlerden biriydi. Sağ kanatta bir an olsun boş durmadı. Sürekli bindirme yaptı. Bir de ısrarlı takibiyle gol attı.
NUMAN (OSMANLI) Başkent ekibinin savunmasında varlığını hissettirdi. Osmanlıspor, G.Birliği'ne hücumda hiç şans tanımazken defansın komutanı oldu.
MEDJANİ (SİVAS) Yiğido, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönerken Medjani eski takımına karşı savunmada etkili oynadı.
BOURABİA (A.KONYA) Yeşil-beyazlıların çıkışında orta sahada önemli rolü var. Savunma ile hücum arasında çok iyi köprü oluyor.
DİRAR (F.BAHÇE) Taraftarın kanı ona fazla kaynamasa da arı gibi çalışmaya devam ediyor. Bu hafta da etkiliydi.
ARDA (BAŞAKŞEHİR) G.Saray deplasmanında ıslıklanmak onu hırslandırmış. 1 gol, 1 asistle oynadı. Maça damga vurdu.
GİULİANO (F.BAHÇE) Brezilyalı yıldız en verimli dönemini geçiriyor. Antalya karşısında muhteşem futbolunu 1 gol, 3 asiste süsledi.
REGATTİN (OSMANLI) Başkent derbisine imzasını attı. Kaydettiği 2 golle G.Birliği savunmasını dağıttı. Çok kritik 3 puanı takımına kazandırdı.
TALİSCA (BEŞİKTAŞ) 2018'e girdiğimiz günden beri Talisca gol atıyor. Ligde 13 golün 10'unu bu yıl attı. Yeni Malatya maçını çözen isim yine Sambacı oldu.
ETO'O (A.KONYA) Kamerunlu yıldız, takımını ligde tutmak için canını dişine takmış durumda. Tecrübeli yıldız, Kasımpaşa ağlarını da sarstı. Konya'yı tehlikeli hattan çıkarmayı başardı.
HAFTANIN YORUMU: TURGAY DEMİR
ALANYA-GALATASARAY
G.Saray, Alanya'da 3 puanı çok büyük bir hakem hatası, Muslera'nın oyunu ve Sinan Gümüş'ün altın golüyle aldı. Douglas, Muslera tarafından düşürüldüğünde penaltı ve kırmızı vermesi gereken hakem Ümit Öztürk nasıl olduysa ofsayt olduğuna karar verd
BAŞAKŞEHİR-KAYSERİ
Başakşehir iyi oynadığı dönemde öne geçmesine rağmen Kayserispor'a oyun içinde yakalanmaktan kurtulamadı! Şemsiye tam tersine dönecek derken transferi, futbolundan çok konuşulan Arda sahne aldı ve bu sezonun şu ana kadarki en önemli icraatını yaparak güzel bir gol attı.
BEŞİKTAŞ-Y.MALATYA
Beşiktaş iyi kapanan Malatya karşısında ilk golü erken bulmasına rağmen zorlandı. Quaresma'ya yapılan kırmızı kartlık faulü es geçen Özkahya yine kimseyi şaşırtmadı! Kartal yıldız oyuncuları Talisca ve Q7'nin golleriyle maçı kotardı. İlginç olan Başakşehir yenilgisi sonrası gık demeyen Erol Bulut'un bu maç sonrası "Beşiktaş'a değil hakeme yenildik" demesiydi. Aleyhine yapılan önemli hakem hatası da yoktu.
FENERBAHÇE-ANTALYA
F.Bahçe sezonun en iyi futbollarından birini oynayarak Antalya engelini geçti. Sarı-lacivertli takım 4-1'lik galibiyetle şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi bildi. Son haftaların başarılı takımı Antalyaspor ise rakibinin iyi ve etkili futbolu karşısında çaresiz kaldı.
OSMANLI-G.BİRLİĞİ
Daha birkaç hafta önce çoğu kişinin küme düşecek ikinci takım gözüyle baktığı Osmanlı, son virajda gaza bastı. Kümede kalma mücadelesindeki rakiplerinden hemşerisi G.Birliği ile karşılaşan Osmanlı, 3-0'lık net bir galibiyet alarak umutlarını artırırken rakibine ağır yara verdi.
- 25.4.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Göztepe'de Ghilas, Demba Ba'yı aratmadı
Toplam 1
Yorum
CELAL ŞANLI GOZTEPE TARIHINE SURULEN LEKE ANCAK BU SEKILDE CIKAR SIRADA TAMER VAR
-
Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynamıştır
Toplam 1
Yorum
Ali En iyisi 2 takimi da eleyip Akhisar sampiyon ilan edilmeli. Bu ne yaw.
-
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar
Toplam 5
Yorum
taraftar Zaten kaçtınız..
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