Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Herkes son 4 maçı konuşurken kafaları karıştıran o ihtimal de öne çıktı. 30. hafta sonunda Galatasaray, 63 puanla liderliğini devam ettirirken; Başakşehir ile Beşiktaş 62 puanda, Fenerbahçe ise 60 puana sahip.