Süper Lig'de şampiyonluk dörtlü averaja kalırsa ipi kim göğüsler? – Fotomaç – 25 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'de şampiyonluk dörtlü averaja kalırsa ipi kim göğüsler?

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'de şampiyonluk dörtlü averaja kalırsa ipi kim göğüsler?

    Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Herkes son 4 maçı konuşurken kafaları karıştıran o ihtimal de öne çıktı. 30. hafta sonunda Galatasaray, 63 puanla liderliğini devam ettirirken; Başakşehir ile Beşiktaş 62 puanda, Fenerbahçe ise 60 puana sahip.

    1. 24.4.2018 19:40
    2. Güncelleme: 25.4.2018 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'de şampiyonluk dörtlü averaja kalırsa ipi kim göğüsler? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN