Süper Lig'de şampiyonluk dörtlü averaja kalırsa ipi kim göğüsler?
Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Herkes son 4 maçı konuşurken kafaları karıştıran o ihtimal de öne çıktı. 30. hafta sonunda Galatasaray, 63 puanla liderliğini devam ettirirken; Başakşehir ile Beşiktaş 62 puanda, Fenerbahçe ise 60 puana sahip.
- 24.4.2018 19:40
- Güncelleme: 24.4.2018 19:45
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