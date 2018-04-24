Süper Lig'de haftanın en'leri
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken haftanın en'lerini inceledik.
Giuliano ve Quaresma'nın ön plana çıktığı liste şu şekilde;
- 24.4.2018 11:34
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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar
Toplam 2
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Tarafsızl Fb-Bjk. arasında oynana Türkiye Ziraat Kupası maçında fb.taraftarı Avrupa bu olayları yapsa fenerbahçe hem kupadan hem liğden ihraç edilir.
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TFF'de karar günü
Toplam 2
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OSMAN DOĞRU BUNLARIN HEPSİNİN VİJDANI KARA ÇÜNKÜ SİZDEN.
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G.Saray'ın Corchia fiyaskosu direkten döndü
Toplam 1
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hagi10 sağ bek nedir diye soran olursa =mariano dersiniz
Süper Lig'de haftanın en'leri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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