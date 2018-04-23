Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili 8 kişi daha gözaltına alındı
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili 8 kişi daha gözaltına alındı. Bu gelişme sonucu gözaltı sayısı 31'e yükseldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı böylece 31'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'i yaralandığı belirtilen S.D. de yer alıyor.
- 23.4.2018 14:15
- Güncelleme: 23.4.2018 14:47
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Goller hep yabancılardan
Toplam 2
Yorum
SUAT KARAKAYA Efendiymiş....Sizin Fenerle karakteriniz belli, düne kadar koğuş arkadaşıydınız unutmayın bunu.
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‘40 bin’ beklentisi
Toplam 1
Yorum
Kontra Bir kere olsun delikanlı olun da hatanızı kabul edin. Zeytinyağı fener...
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Son dört maçın 3’ü Antalya’nın
Toplam 1
Yorum
Kontra Hadi Antalya, Hak etmeyenleri uzaklaştır şampiyonluk yarışından...
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili 8 kişi daha gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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