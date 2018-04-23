Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili 8 kişi daha gözaltına alındı – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Olaylı - derbisiyle ilgili 8 kişi daha gözaltına alındı

    Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili 8 kişi daha gözaltına alındı

    Olaylı - derbisiyle ilgili 8 kişi daha gözaltına alındı. Bu gelişme sonucu sayısı 31'e yükseldi.

    Tatil edilen - maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31'e yükseldi.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı böylece 31'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'i yaralandığı belirtilen S.D. de yer alıyor.

    1. 23.4.2018 14:15
    2. Güncelleme: 23.4.2018 14:47
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