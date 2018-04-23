Galatasaray-Beşiktaş maçının iddaa oranları belli oldu – Fotomaç – 23 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    - maçının iddaa oranları belli oldu

    Galatasaray-Beşiktaş maçının iddaa oranları belli oldu

    - maçının iddaa oranları belli oldu

    'in 31.haftasında oynanacak - maçının iddaa oranları açıklandı. Ev sahibi Galatasaray'ın favori olduğu derbide oranlar şu şekilde;

    Galatasaray: 2.05
    Beraberlik: 3.10
    Beşiktaş: 2.55

    1. 23.4.2018 16:29
    2. Güncelleme: 23.4.2018 16:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray-Beşiktaş maçının iddaa oranları belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN