Galatasaray-Beşiktaş maçının iddaa oranları belli oldu
Galatasaray-Beşiktaş maçının iddaa oranları belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçının iddaa oranları açıklandı. Ev sahibi Galatasaray'ın favori olduğu derbide oranlar şu şekilde;
Galatasaray: 2.05
Beraberlik: 3.10
Beşiktaş: 2.55
- 23.4.2018 16:29
- Güncelleme: 23.4.2018 16:30
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Goller hep yabancılardan
Toplam 2
Yorum
SUAT KARAKAYA Efendiymiş....Sizin Fenerle karakteriniz belli, düne kadar koğuş arkadaşıydınız unutmayın bunu.
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‘40 bin’ beklentisi
Toplam 1
Yorum
Kontra Bir kere olsun delikanlı olun da hatanızı kabul edin. Zeytinyağı fener...
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Son dört maçın 3’ü Antalya’nın
Toplam 1
Yorum
Kontra Hadi Antalya, Hak etmeyenleri uzaklaştır şampiyonluk yarışından...
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