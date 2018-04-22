Sivasspor, Trabzonspor'u deplasmanda devirdi! – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    Sivasspor, 'u deplasmanda devirdi!

    Sivasspor, Trabzonspor'u deplasmanda devirdi!

    'in 30. hafta mücadelesinde Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren ve Sivasspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Yiğidolar, ve Arouna Kone'nin golleriyle 2-0 kazandı.

    'in 30. haftasında evinde u konuk etti. Medical Park Stadı'nda oynana karşılaşmayı Sivasspor ve Kone ile bulduğu gollerle Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

    MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

    7. dakikada 'nın kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde 'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci 'da kaldı.

    11. dakikada Novak'ın ceza sahası dışında sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

    16. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz'ın pasında Yusuf uygun durumda şutunu çekti, top kaleci Ali Şaşal'dan döndü.

    20. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Yazıcı'nın pasında arka direkte Novak'ın şutunda Auremir son anda topa ayak koyarak mutlak golü önledi.

    44. dakikada Sosa'nın sağ taraftan ortasında Yusuf'tan seken topa arka direkteki Novak'ın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda ise kaleci Ali Şaşal'ın solundaki kale direğine çarpan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

    45.dakikada Auremir'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Hakan Arslan meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın üstünden ağlarla buluşturdu. 0-1

    MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

    49. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol taraftan ortasında Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

    70. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

    90+1. dakikada Cyriac'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kone'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından ağalarla buluştu. 0-2

    UĞURCAN İLK KEZ 11'DE

    'ın yokluğunda kaleyi koruyan , ilk kez A takımda ilk 11'de sahaya çıktı. Ligde bu sezon 6. haftada Aytemiz Alanyaspor maçının ikinci 45 dakikasında görev yapan Uğurcan Çakır, 11'de ilk kez forma giydi.

    GÜNEŞ'E DESTEK

    Trabzonspor taraftarları, yarı final rövanşında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe maçında yaralanan eski oyuncu ve teknik direktörleri 'e destek verdi. Taraftarlar, 'Güneş Trabzon'dan doğar' yazılı pankart açarak Beşiktaş'ın teknik direktörüne destekte bulundu.

    1. 21.4.2018 17:55
    2. Güncelleme: 22.4.2018 01:43
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