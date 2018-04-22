Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Konyaspor Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti
Süper Lig'in 30. hafta maçında Konyaspor evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Maça hızlı başlayan Konyaspor golü de erken buldu. 11. dakikada Volkan Şen'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Samuel Eto'o, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Maçın 74. dakikasında Eto'o'nun yerine oyuna dahil olan Adis Jahovic, 86. dakikda Vedat Bora'nın pasında kale dibinde topla buluştu. Kaleciyi geçerek topu ağlara yollayan Jahovic, maçın skorunu belirledi.
Konyaspor bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltip 15. sıraya yükselirken, Kasımpaşa 40 puanla maç fazlasıyla 9. sırada kaldı.
- 22.4.2018 16:00
- Güncelleme: 22.4.2018 17:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
Konyaspor Kasımpaşa'yı rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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