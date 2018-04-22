Konyaspor Kasımpaşa'yı rahat geçti

Süper Lig'in 30. hafta maçında Konyaspor evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Maça hızlı başlayan Konyaspor golü de erken buldu. 11. dakikada Volkan Şen'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Samuel Eto'o, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Maçın 74. dakikasında Eto'o'nun yerine oyuna dahil olan Adis Jahovic, 86. dakikda Vedat Bora'nın pasında kale dibinde topla buluştu. Kaleciyi geçerek topu ağlara yollayan Jahovic, maçın skorunu belirledi.

Konyaspor bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltip 15. sıraya yükselirken, Kasımpaşa 40 puanla maç fazlasıyla 9. sırada kaldı.