Beşiktaş'tan Galatasaray'a gözdağı – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    'tan Galatasaray'a gözdağı

    Beşiktaş'tan Galatasaray'a gözdağı

    , 13. dakikada Negredo ile 1-0'ı buldu. 33'te Pereira'nın golüyle Vodafone Park buz kesti. 82'de sahneye Talisca kilidi kırdı, 88'de Quaresma harika frikik golüyle farkı getirdi: 3-1

    'in 30. haftasında sahasında Yeni 'u ağırladı.

    Hafta içinde yarıd kalan derbi nedeniyle gerilen siyah-beyazlılar, sahasında muhteşem taraftarının desteğiyle Yeni Malatyaspor'u 3-1 yıktı ve moral buldu.

    Galatasaray ve Başakşehir'in kazandığı haftayı kayıpsız geçen Kartal, puanını 62'ye çıkararak şampiyonluk yarışında gözünü haftaya oynayacağı Galatasaray derbisine çevirdi.

    NEGREDO PERDEYİ AÇTI
    13. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağ taraftan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Boutaib'e çarpan top, altıpasta Negredo'nun önüne düştü. İspanyol futbolcu, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

    BERABERLİK GOLÜ PEREİRA'DAN
    Pereira, Beşiktaşlı iki oyuncunun markajına rağmen ceza sahasında şutunu çekti. Fabri'den seken top Beşiktaş ağlarıyla buluştu. 1-1

    TALISCA DOLMABAHÇE'Yİ COŞTURDU
    İlk yarısı 1-1 beraberlikle sona eren maçta siyah-beyazlılar galibiyet sayısını bulmakta zorlandı. 82. dakikaya 1-1 beraberlikle girilen maçta Talisca kafa golüyle Beşiktaş'ın beklediği golü kaydetti ve skoru 2-1'e getirdi

    QUARESMA'DAN HARİKA GOL
    Ricardo Quaresma, 88. dakikada attığı harika frikik golüyle gol perdesini kapadı. Ceza sahası sol çaprazındaki frikikte topun başına geçen Portekizli, plase vuruşla fileleri havalandırdı ve maçın skorunu belirledi: 3-1.

    1. 22.4.2018 17:52
    2. Güncelleme: 22.4.2018 20:57
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