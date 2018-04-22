Beşiktaş'tan Galatasaray'a gözdağı
Beşiktaş, 13. dakikada Negredo ile 1-0'ı buldu. 33'te Pereira'nın golüyle Vodafone Park buz kesti. 82'de sahneye Talisca kilidi kırdı, 88'de Quaresma harika frikik golüyle farkı getirdi: 3-1
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı.
Hafta içinde yarıd kalan derbi nedeniyle gerilen siyah-beyazlılar, sahasında muhteşem taraftarının desteğiyle Yeni Malatyaspor'u 3-1 yıktı ve moral buldu.
Galatasaray ve Başakşehir'in kazandığı haftayı kayıpsız geçen Kartal, puanını 62'ye çıkararak şampiyonluk yarışında gözünü haftaya oynayacağı Galatasaray derbisine çevirdi.
NEGREDO PERDEYİ AÇTI
13. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağ taraftan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Boutaib'e çarpan top, altıpasta Negredo'nun önüne düştü. İspanyol futbolcu, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
BERABERLİK GOLÜ PEREİRA'DAN
Pereira, Beşiktaşlı iki oyuncunun markajına rağmen ceza sahasında şutunu çekti. Fabri'den seken top Beşiktaş ağlarıyla buluştu. 1-1
TALISCA DOLMABAHÇE'Yİ COŞTURDU
İlk yarısı 1-1 beraberlikle sona eren maçta siyah-beyazlılar galibiyet sayısını bulmakta zorlandı. 82. dakikaya 1-1 beraberlikle girilen maçta Talisca kafa golüyle Beşiktaş'ın beklediği golü kaydetti ve skoru 2-1'e getirdi
QUARESMA'DAN HARİKA GOL
Ricardo Quaresma, 88. dakikada attığı harika frikik golüyle gol perdesini kapadı. Ceza sahası sol çaprazındaki frikikte topun başına geçen Portekizli, plase vuruşla fileleri havalandırdı ve maçın skorunu belirledi: 3-1.
- 22.4.2018 17:52
- Güncelleme: 22.4.2018 20:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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